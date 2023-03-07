سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

ولي العهد السعودي يبحث ملف السعودية لاستضافة معرض الرياض إكسبو 2030

انطلقت المنافسة بين كل من كوريا الجنوبية وأوكرانيا وإيطاليا والسعودية على استضافة إكسبو 2030.

سامر باطر by سامر باطر

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الرياض أمس، رئيس المكتب الدولي للمعارض باتريك سبيكت والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال استعراض ملف استضافة المملكة العربية السعودية معرض «الرياض إكسبو 2030». حضر الاستقبال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي. فيما حضر من جانب المكتب الدولي للمعارض الأمين العام للمكتب ديمتري كيركنتزس، وعدد من كبار المسؤولين في المكتب الدولي للمعارض.

يذكر أنه ستتم مناقشة نتائج البعثة من قبل اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض في شهر مايو من العام الجاري، وخلالها ستقرر اللجنة التنفيذية الموافقة المبدئية على الترشيحات الأكثر مناسبة وقابلية للتطبيق، وفي شهر نوفمبر من العام الجاري سيتم التصويت خلال انعقاد الجمعية العمومية 173 للمكتب الدولي للمعارض، وذلك من قبل الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض لاختيار الدولة المضيفة لمعرض إكسبو 2030، حيث سيتم ذلك عن طريق الاقتراع السري وفق مبدأ “صوت واحد” لكل دولة. وتتنافس كل من كوريا الجنوبية وأوكرانيا وإيطاليا والسعودية على استضافة إكسبو 2030.

السعودية تضخ استثمارات بـ 800 مليار دولار لتعزيز ملفها لاستضافة اكسبو 2030
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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...