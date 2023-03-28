ولي العهد السعودي والرئيس الصيني يؤكدان على أهمية توطيد العلاقة بين المملكة وإيران

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفياً بالرئيس الصيني شي جين بينغ، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وجرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، حيث أعرب ولي العهد السعودي عن تقدير المملكة للمبادرة الصينية لدعم جهود تطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

من جانبه أشاد الرئيس الصيني بدور المملكة في تعزيز تطوير علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون ودول منطقة الشرق الأوسط.

كما تم خلال الاتصال استعراض أوجه الشراكة بين المملكة والصين، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ويذكر أن شي جينبينغ ساهم خلال الآونة الأخيرة في التوسط بشأن الاتفاق الذي حصل بين السعودية وإيران على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية.

وكشفت وسائل إعلام رسمية صينية الثلاثاء أن رئيس بلادها يأمل في أن يواصل الطرفان تحسين علاقاتهما على أساس نتائج الحوار.

كما نسبت وسائل الإعلام الرسمية إلى شي جينبينغ قوله إن الصين والسعودية ستقدمان المزيد من الإسهامات لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط.