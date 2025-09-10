فريق التحرير by فريق التحرير

ولي العهد السعودي: نعمل على وضع سياسات تعيد التوازن للقطاع العقاري بما يخفض كلفة السكن

لفت ولي العهد السعودي إلى أن النمو الاقتصادي القوي الذي تعيشه البلاد صاحبه ارتفاع في أسعار العقار السكني في بعض المناطق إلى مستويات غير مقبولة، مما أدى إلى بعض التشوهات في القطاع وتسببها في ارتفاع متوسط تكلفة السكن بالنسبة إلى دخل المواطن

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، في الخطاب الملكي لافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى السعودي:” نعمل على وضع سياسات تعيد التوازن للقطاع العقاري بما يخفض كلفة السكن” ولفت سموه إلى أن النمو الاقتصادي القوي في المملكة أدى إلى ارتفاع أسعار العقار السكني في بعض المناطق إلى مستويات غير مقبولة، وهو ما تسبب في تشوهات في القطاع وزيادة تكلفة السكن مقارنة بدخل المواطن. ولهذا تعمل الدولة على: وضع سياسات جديدة لإعادة توازن قطاع العقار، بهدف خفض كلفة العقار بما يجعله في متناول المواطنين، وتشجيع الاستثمار في التطوير العقاري لدعم المعروض، وإتاحة خيارات متعددة ومناسبة للمواطنين والمستثمرين. وبالتالي، تسعى المملكة إلى جعل سوق العقار أكثر عدالة واستقرارًا، بما يخدم التنمية الاقتصادية وجودة الحياة.

