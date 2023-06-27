ولي العهد السعودي : مشروع نيوم هو إنشاء حضارة جديدة للغد

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن مشروع نيوم إن بلاده “تريد إنشاء حضارة جديدة للغد، المشروع ويخلق طريقة جديدة لبناء المدن وطريقة جديدة للعيش”.



وأوضح الأمير محمد بن سلمان، لقناة “ديسكفري”، أن المشروع “يجني المال، ويستوعب الطلب الذي نتوقعه في المملكة، ويخلق طريقة جديدة لبناء المدن وطريقة جديدة للعيش”.



وأضاف ولي العهد السعودي: “يقولون بأن الكثير من المشاريع في المملكة لا يمكن تنفيذها وأنه طموح مفرط.. يمكنهم الاستمرار في قول ذلك ويمكننا إثبات أنهم مخطئون”.



إقامة مكان لـ10 ملايين شخص



وتحدث عن بداية المشروع قائلا: “عدد سكان المملكة سيتضاعف من 33 مليون نسمة إلى 50 أو 55 مليون في عام 2030 لذلك عندما تصل إلى 2030 ستصل البنية التحتية للمملكة إلى القدرة الكاملة لاستيعاب عدد السكان، وهنا يطرح سؤال في غاية الأهمية حول أننا نريد إنشاء مدينة جديدة”.



وتابع الأمير محمد بن سلمان: “بما أن لدينا مساحة فارغة نريد إقامة مكان لـ10 ملايين شخص، إذا، لنبدأ من الصفر، نناقش الأفكار، لماذا لا نبني دائرة، ونبدأ في وصلها بالحركة والقطارات والمركبات وكل ذلك، ثم نبدأ عملية بنائها على مراجل حتى وصولها لاستيعاب 10 ملايين شخص”.



وأضاف: “بعد أن قمنا بعصف ذهني، وعملنا مع فريق أجرينا منافسة على أفضل مصمم في هذا الكوكب، جميعهم قدموا لنا مدن مبنية على الطراز الحالي ولكن بحلول أفضل، باستثناء واحد، تبنى هذه الفكرة وأراد تحويلها من دائرة إلى خط، وعندما قدم “ذا لاين” وحولها من دائرة إلى خط كان عرضها 2 كيلومتر”.





مشروع “ذالاين” بأعين السعوديين



فكرة مبتكرة لم يسبقه عليها أحد.. ثورة في تطور الحضري والعمراني، مدينة تتعدى مفهوم صداقتي للبيئه والانسان ليكون جوهر البناء والأداء .



مدينه “ذا لاين” بحسب تقرير لـ” الأخبارية” مشروع متفرد تقدمه المملكة الى العالم يحقق معادلة مثالية العيش ومعالجة التحديات التي تواجه البشرية حتى في تصاميمها تتحدى المدن التقليدية المسطحة والأفقية بابتكارات تقدم نهجاً جديدا يرتكز على مفهوم انعدام الجاذبيه لمعالجة اشكالية المدن المنبسطة .



بمساحة لا تتجاوز 34 كيلو مترا ، تتسع المدينة لتسعة ملايين نسمة مع البناء على شكل طبقة عمودية ما يتيح لناس إمكانية التحرك بالأتجاهات الثلاثة.



بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100% ، ما يجعل صحة الإنسان و رفاهيته أولوية مطلقة، بدلاً من أولويات النقل و البنية التحتية .



” ذا لاين” فكرة مضيئة على خريطة الهندسة المعمارية تشكل واقعاً جديداً في الحياة الحضرية في العالم ، حلم وخيال سيصبح واقعاً على الخريطة هذا ما نؤمن به؛ لأن قائدها يعمل ويجيد تحقيق الأحلام.





فيديو | "كل يوم في نيوم سيجعلك تشعر بالحماس"..



حديث ⁧#ولي_العهد⁩ رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لقناة Discovery عن مشروع ⁧#ذا_لاين⁩ في ⁧#نيوم⁩#الإخبارية pic.twitter.com/CowguQShQi — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 26, 2023