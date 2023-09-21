ولي العهد السعودي لفوكس نيوز: ارتفاع أسعار النفط لا يهدف لمساعدة روسيا

بثت قناة FOX News الأمريكية صباح اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023م، مُقابلة مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أجراها معه كبير المُذيعين السياسيين في القناة بريت باير من مدينة نيوم، وتطرق فيها إلى اسواق النفط وملفات اقتصادية و مننتجين مثل روسيا.

أسواق النفط والطاقة

تطرق ولي العهد السعودي أيضا إلى الحديث عن ملفات اقتصادية، حيث أكد على أن المملكة تراقب العرض والطلب في سوق النفط، وتتخذ ما يلزم من إجراءات من أجل استقرار الطاقة بحسبب رويترز. وأضاف “دورنا في أوبك+ سد الفجوة” بين العرض والطلب، في إشارة إلى التحالف الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض كبار المنتجين خارجها ومن بينهم روسيا. وتابع قائلا “مهتمون باستقرار أسواق الطاقة ونفعل ما يلزم بهذا الشأن”. وقال ولي العهد السعودي في المقابلة إن قرارات خفض إنتاج النفط هدفها استقرار السوق وليس مساعدة روسيا في حربها بأوكرانيا. وتابع ولي العهد “إننا فقط نراقب العرض والطلب، فإذا حدث نقص في المعروض فإن دورنا في أوبك+ هو سد هذا النقص. وإذا كان هناك فائض في المعروض فإن دورنا في أوبك+ هو ضبط ذلك من أجل استقرار السوق”.

بريكس

وعن مجموعة دول (بريكس) التي ستنضم إليها السعودية اعتبارا من يناير كانون الثاني المقبل، قال الأمير محمد إن هذه المجموعة “ليست ضد الولايات المتحدة بدليل وجود حلفاء واشنطن داخلها”.

وشدد ولي العهد على أن مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ليست “تحالفا سياسيا”.

فيديو | #ولي_العهد لـ Fox News:



"المملكة هي أعظم قصة نجاح في القرن الـ 21، وهي قصة القرن"#لقاء_محمد_بن_سلمان #الإخبارية



pic.twitter.com/UGmxkcGNVU — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 21, 2023