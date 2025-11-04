فريق التحرير Written by فريق التحرير

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود في أول زيارة للبيت الأبيض

من المقرر أن يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 18 نوفمبر 2025. وستكون هذه أول زيارة له إلى واشنطن خلال فترة ولاية ترامب الثانية بحسب رويترز. وكانت آخر زيارة لولي العهد إلى واشنطن في عام 2018. ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان، وربما يوقعان، اتفاقيات في مجالات الذكاء الاصطناعي والدفاع والتعاون النووي والتجارة. ومن المرجح أيضًا أن يكون التعاون العسكري بين البلدين موضوعًا للنقاش. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المملكة العربية السعودية المستمرة لتأمين اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة . وتأتي هذه الزيارة في أعقاب اجتماعهما الأخير خلال رحلة ترامب إلى الشرق الأوسط في مايو 2025.

