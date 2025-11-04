ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود في أول زيارة للبيت الأبيض

من المقرر أن يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 18 نوفمبر 2025. وستكون هذه أول زيارة له إلى واشنطن خلال فترة ولاية ترامب الثانية بحسب رويترز. وكانت آخر زيارة لولي العهد إلى واشنطن في عام 2018. ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان، وربما يوقعان، اتفاقيات في مجالات الذكاء الاصطناعي والدفاع والتعاون النووي والتجارة. ومن المرجح أيضًا أن يكون التعاون العسكري بين البلدين موضوعًا للنقاش. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المملكة العربية السعودية المستمرة لتأمين اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة . وتأتي هذه الزيارة في أعقاب اجتماعهما الأخير خلال رحلة ترامب إلى الشرق الأوسط في مايو 2025.