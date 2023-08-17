ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيلتقي رئيس وزراء بريطانيا لإبرام اتفاقات

أفادت تقارير صحفية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود سيلتقي رئيس وزراء بريطانيا لإبرام اتفاقات ضخمة لتعزيز الشراكة بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم، من دولة رئيس الوزراء البريطاني السيد ريشي سوناك.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزه وتطويره في المجالات كافة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وأبدى رئيس الوزراء البريطاني، خلال الاتصال، تقديره لدور المملكة المؤثر في المساهمة بالتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية عبر مبادرة اجتماع مستشاري الأمن الوطني.

من جهته أكد سمو ولي العهد حرص المملكة على بذل الجهود لما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار ويدفع بحلٍ سياسي للأزمة الأوكرانية – الروسية.

وأجرى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هاتفاً الخميس واتّفقا على الاجتماع “في أقرب فرصة”، وفق ما أعلن داونينغ ستريت بعد تقارير إعلامية أفادت بأنّ الأمير السعودي تلقّى دعوة لزيارة بريطانيا.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، التقى سوناك بالأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي لمناقشة تقلّب أسواق الطاقة. واستضافت السعودية في وقت سابق من هذا الشهر محادثات في جدّة حول الحرب الأوكرانية. وأشار داونينغ ستريت الخميس إلى أنّ سوناك قال في المكالمة الهاتفية مع بن سلمان إنّه “يتطلّع شخصياً إلى تعميق العلاقات الطويلة الأمد بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية”. وأضاف في بيان أنّ “رئيس الوزراء ووليّ العهد… يتطلّعان للّقاء شخصيًا في أقرب فرصة”.

وتشمل جهود المملكة الاستثمار المكثّف في الرياضة، وقد صار صندوق الثروة السيادي السعودي يملك حصة أغلبية في فريق الدوري الإنكليزي الممتاز نيوكاسل يونايتد بحسب أ ف ب.