فيديو لولي العهد السعودي يقود السيارة وبرفقته الرئيس التركي

اصطحب ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدى مغادرته قصر السلام بجدة إلى مقر إقامته.
وأظهر مقطع فيديو لولي العهد وهو يقود سيارة وإلى جانبه الرئيس أردوغان.
وقدّم الرئيس أردوغان سيارتين كهربائيتين تركيتي الصنع هدية لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
وكان الأمير محمد بن سلمان استقبل في قصر السلام بجدة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصل أمس الاثنين إلى السعودية في زيارة رسمية، ضمن جهود تعزيز العلاقات المشتركة والتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.