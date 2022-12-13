وليد الركراكي مدرب المغرب في كأس العالم..مسيرة حافلة لاعبا ومدربا

لم يكن لاعبو المنتخب المغربي وحدهم محط إعجاب مشجعي ومراقبي كرة القدم في أنحاء العالم بعدما صعد الفريق الملقب بأسود الأطلس إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر بل استأثر مدرب الفريق وليد الركراكي بالنصيب الأكبر.

فالرجل البالغ من العمر 47 عاما أصبح أول مدرب على الإطلاق سواء من المحليين أو الأجانب يصل بفريق عربي وأفريقي إلى الدور قبل النهائي بالبطولة محطما بنجاحه اللافت ما يسمى “بأفضلية المدرب الأجنبي”.

الكاميرون والسنغال وغانا

وصلت من قبل منتخبات الكاميرون والسنغال وغانا إلى دور الثمانية بكأس العالم في بطولات 1990 و2002 و2010 على التريتب كما صعدت السعودية والمغرب والجزائر إلى دور الستة عشر في نسخ 1994 و1986 و2014.

يواجه منتخب المغرب يوم الأربعاء نظيره الفرنسي في قبل نهائي كأس العالم 2022 بعد مسيرة ناجحة بالبطولة بدأها بالتعادل مع كرواتيا والفوز على بلجيكا وكندا في دور المجموعات.

هزم أسود الأطلسي إسبانيا بطلة العالم في 2010 بدور الستة عشر بركلات الترجيح بعد التعادل بدون أهداف في الوقت الإضافي ليصعد ويفوز أيضا على البرتغال في دور الثمانية بهدف دون رد سجله يوسف النصيري.

المهد في فرنسا والقلب في المغرب

ولد الركراكي في فرنسا عام 1975، ولعب في عدة فرق فرنسية منها تولوز، وديجون، وأجاكسيو، ورايسنج باريستولوز، وفلوري ميروجيس، وكذلك في ريسينج سانتاندر الإسباني. وفاز الركراكي مع أجاكسيو بدوري الدرجة الثانية الفرنسي عام 2002.

وعلى الصعيد الدولي، شارك المدافع السابق في 45 مباراة مع المنتخب المغربي كان أبرزها وصوله إلى المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا عام 2004، كما فاز بلقب أفضل مدافع مغربي في عام 2007.

بعد تجربة التدريب بتعيينه مدربا مساعدا لمنتخب المغرب عام 2012، ثم ما لبث أن بدأ رحلة تدريب الأندية مع نادي الفتح الرباطي المغربي الذي حصل معه على لقب أفضل مدرب.

ورحل الراكراكي عن المغرب متوجها إلى دوري نجوم قطر ليقود نادي الدحيل للفوز بالدوري ثم عاد لتدريب الوداد المغربي وظل هناك إلى أن تولى تدريب منتخب بلاده قبل انطلاق كأس العالم بفترة وجيزة.

مدرب عربي في أوروبا

قال الركراكي بعد الفوز 1-صفر على البرتغال بطلة أوروبا 2016 “كتبنا التاريخ لإفريقيا…لا أعلم لماذا لا يتولى مدربون عرب (التدريب) في فرق في أوروبا”.

“نريد أن نصنع الفارق، الجميع يقول الخبرة نفتقرها ولكن انظروا للمدربين العرب، مهارة التدريب متوفرة لدينا ويمكننا التدريب بأكبر أندية أوروبا”.

أضاف المدرب الذي تولى تدريب المغرب في سبتمبر ” لقد منحت اللاعبين الرغبة والحماس فقط”.

علاقته باللاعبين سر نجاحه

أشاد عمر نجحي المدرب المساعد بنادي الوداد سابقا بقدرات الركراكي مشيرًا إلى أنه يمتلك عقلية تجعله من أصحاب الأسماء الواعدة في عالم التدريب خلال الفترة المقبلة.

قال هشام زاهد اللاعب المغربي السابق ومدرب فريق الشمال القطري في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إن سر نجاح المغرب في علاقة الركراكي مع اللاعبين.

“السر واضح، وهو علاقته الجيدة مع اللاعبين وقربه منهم، هو يتفاهم معهم بعقلية اللاعب المغربي سواء المحلي أو المحترف، كان الركراكي لاعبا محترفا في إسبانيا وفرنسا”.

“هو يعرف كل اللاعبين بطريقة صحيحة، وإتقانه (للغات) العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية ساعده كثيرا في التواصل أيضا”.

أضاف “الدور الذي لعبه وليد الركراكي من حيث الإعداد الذهني والتكتيكي واضح، وليد نجح في وضع توليفة جيدة من اللاعبين مع نمط تكتيكي نجح فيه بجدارة، بدليل أنه وصل بالفريق للدور قبل النهائي، مستعرضا أفضل دفاع في المونديال”.