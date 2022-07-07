سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسمصارف (بنوك)

ولادة سابع أكبر بنك خليجي مع إقرار أكبر الصفقات المصرفية بين بيت التمويل والأهلي المتحد

سامر باطر by سامر باطر

تمت الموافقة مؤخرا على صفقة بقيمة 11.6 مليار دولار لاستحواذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» على البنك الأهلي المتحد – البحرين في إحدى أكبر صفقات الاستحواذ المصرفية في الخليج والتي سيتأسس فيها بنك بأصول تزيد عن 115 مليار وفقا لما نقلته بلومبرغ.

وتلقى بنك الكويت المركزي موافقة جهاز حماية المنافسة على استكمال إجراءات استحواذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» على البنك الأهلي المتحد – البحرين، عقب تلقي جهاز حماية المنافسة للطلب المقدم من «بيتك» في 2 فبراير 2019 .

وتلفت صحيفة الراي الكويتية إلى ما سبق اعلان البنك المركزي الكويتي من نشاط كبير في التداول على سهمي البنكين، لا سيما في جلسات الثلاثاء والأربعاء والخميس، التي شهدت تزايداً واضحاً في أحجام التداول، حيث بلغت في جلسة الثلاثاء 6.453 مليون سهم بقيمة 5.4 مليون دينار على سهم «بيتك» فيما بلغت تعاملات «أهلي متحد» 11.878 مليون سهم، بـ3.05 مليون دينار. وتضاعفت كميات التداول في جلسة الأربعاء بشكل أكبر حيث بلغ حجم تداول «بيتك» 20.487 مليون سهم بقيمة 17.508 مليون دينار، فيما بلغ حجم تعاملات «أهلي متحد» 31.767 مليون سهم، بـ8.3 مليون دينار.

وقفزت تعاملات «بيتك» في جلسة الخميس إلى 25.962 مليون سهم بقيمة 22.848 مليون دينار، فيما بلغت تعاملات «أهلي متحد» 37.967 مليون سهم، بقيمة 10.224 مليون دينار.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...