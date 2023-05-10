أفادت تقارير صحفية أن بريطانيا شهدت ولادة أول طفل من 3 أشخاص لتجنب الأمراض الوراثية، وولد الطفل باستخدام الحمض النووي من 3 أشخاص بحسب هيئة الإخصاب البشري والأجنة وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن الإنجاب في بريطانيا إن الأطفال الأوائل الذين تم إنجابهم بابتكار جديد باستخدام تقنية تجريبية تجمع بين الحمض النووي لثلاثة أشخاص، في محاولة لمنع الأطفال من وراثة الأمراض الوراثية النادرة.

وذكرت الهيئة أن أقل من خمسة أطفال ولدوا بهذه الطريقة ، لكن لم يتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل لحماية هوية العائلات، و نشرت صحيفة الجارديان الخبر لأول مرة.

كانت المملكة المتحدة أول دولة في العالم تتبنى تشريعًا في عام 2015 لتنظيم مثل هذه الأساليب على وجه التحديد ، والتي تساعد في منع النساء المصابات بالميتوكوندريا التالفة- مصدر الاستفادة من الطاقة في الخلية (الميتوكوندريا هي هياكل صغيرة تحول الطعام إلى طاقة قابلة للاستعمال للجسم) – من نقل العيوب الوراثية تلك إلى أطفالهن والتي يمكن أن تؤدي إلى أمراض مثل ضمور العضلات، والصرع ومشاكل القلب والإعاقات الذهنية.

يولد واحد من كل 200 طفل في بريطانيا مصابًا باضطراب في الميتوكوندريا. بالنسبة للمرأة التي تعاني من خلل في الميتوكوندريا ، يأخذ العلماء المادة الوراثية من بيضتها أو جنينها. ثم ينقلون ذلك إلى بويضة أو جنين متبرع لا يزال يحتفظ بالميتوكوندريا السليمة ولكن تم إزالة بقية الحمض النووي الرئيسي الخاص به. ثم يتم نقل الجنين المخصب إلى رحم الأم. تشكل المادة الوراثية من البويضة المتبرع بها أقل من 1٪ من جينات الطفل. وقالت منظمة الخصوبة في المملكة المتحدة في بيان يوم الأربعاء: “علاج التبرع بالميتوكوندريا يوفر للعائلات التي تعاني من مرض وراثي خطير في الميتوكوندريا إمكانية وجود طفل سليم”. وقالت الوكالة إنها لا تزال “الأيام الأولى” وإنها تأمل أن ينشر العلماء المشاركون في جامعة نيوكاسل قريباً تفاصيل العلاج.

"The UK was the first country in the world to allow mitochondrial donation treatment within a regulatory environment” says HFEA Chief Executive Peter Thompson. A thread: — HFEA (@HFEA) May 9, 2023