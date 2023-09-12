وكيلة بوغبا تنفي تعاطيه المنشطات

أكدت رافاييلا بيمينتا، وكيلة أعمال النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، أنه لم يحاول إطلاقاً انتهاك القانون خلال مسيرته، ونفت أن يكون قد تعاطى أي من المنشطات.

وتم إيقاف بوغبا بشكل مؤقت، الاثنين، من قبل وكالة مكافحة المنشطات في إيطاليا إثر ظهور اثار لتلقيه هرمون التستوستيرون المحظور، في اختبار الدم الذي أجراه خلال مباراة ليوفنتوس وأودينيزي في 20 آب/أغسطس، بالمرحلة الأولى من الدوري الإيطالي.

وقالت بيمينتا لإذاعة “مونتي كارلو”: “ننتظر نتائج التحاليل المضادة ولا يمكن أن يكون لدينا رأي قبل النتائج. الأمر المؤكد هو أن بول بوغبا لم يرغب أبداً في انتهاك قاعدة”.

ولدى لاعب المنتخب الفرنسي ثلاثة أيام لتقديم عيّنة ثانية. وإذا كانت النتيجة إيجابية أيضاً في هرمون التستوستيرون، فقد يتم إيقافه لمدة أقصاها أربع سنوات.