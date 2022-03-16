سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

وكالة الطاقة: 3 ملايين برميل يوميا من النفط الروسي قد تتوقف الشهر المقبل

سامر باطر by سامر باطر

(رويترز) – قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط الروسي ومنتجاته قد لا تصل إلى الأسواق مع بداية أبريل نيسان في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا في ظل العقوبات وإحجام المشترين. وقالت الوكالة في تقريرها الشهري “نتوقع انخفاضا في إجمالي الصادرات يصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا، يمثل الخام 1.5 مليون برميل يوميا منها والمنتجات مليون برميل يوميا”.

وتوقعت كذلك تراجع الطلب المحلي الروسي على منتجات النفط. وقالت الوكالة ومقرها باريس “هذه الخسائر ستتزايد إذا ما تصاعد الحظر والاستياء العام”. وخفضت وكالة الطاقة من توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الفترة من الربع الثاني وحتى الربع الرابع من 2022 بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار السلع والعقوبات على روسيا “من المتوقع أن تكبح بشكل ملموس نمو الاقتصاد العالمي” إضافة إلى أثر التضخم. كما خفضت توقعات نمو الطلب للعام بأكمله بواقع 950 ألف برميل يوميا إلى 2.1 مليون برميل يوميا على أساس متوسط طلب يبلغ 99.7 مليون برميل يوميا. ويعني هذا أن العام الجاري سيكون الثالث الذي ينخفض فيه الطلب عن مستويات ما قبل الجائحة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...