فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسالتأمينطيران

وقوع 12 إصابة في طائرة الخطوط القطرية بسبب مطبات هوائية فوق البحر الأسود

وقوع إصابات على متن طائرة الخطوط الجوية القطرية بسبب مطبات هوائية

فريق التحرير by فريق التحرير

أصيب 12 مسافرا كانوا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية خين كانت فوق البحر الأسود متجهة من الدوحة إلى إيرلندا، بسبب مطبات هوائية بحسب ما أعلنه مطار دبلن.

وذكر المطار أن الطائرة هبطت بسلام بعد الاضطرابات الجوية، التي تعرضت لها الرحلة كيو.آر017، وهي بطائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر، هبطت قبل الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت دبلن (1200بتوقيت غرينتش).

وأشار البيان “لدى هبوط الطائرة استقبلت خدمات الطوارئ، ومنها شرطة المطار وإدارة الإطفاء والإنقاذ التابعة لنا، الطائرة بعد الإبلاغ عن إصابة ستة ركاب وستة من أفراد الطاقم إثر تعرض الطائرة لاضطرابات جوية في أثناء تحليقها فوق تركيا”. فيما نقلت تقارير محلية عن المسافرين أن الحادثة استمرت لأقل من 20 ثانية وجاءت في أثناء تقديم الطعام والمشروبات.

بدورها أعلنت الخطوط القطرية عبر منصة إكس عن الحادثة في رحلتها بالقول: ” الرحلة رقم QR017 على متن طائرة من طراز بوينغ B787-9 والمتجهة من مدينة الدوحة وإلى مدينة دبلن قد هبطت بسلام. وقد تعرض عدد ضئيل من المسافرين وأفراد طاقم الضيافة لإصابات طفيفة أثناء الرحلة وقد تم تزويدهم بالرعاية الطبية اللازمة. وننوّه بأن هذا الأمر يتم التحقيق به داخلياً. كما نؤكد ان سلامة جميع مسافرينا دائماً ما تتصدر قائمة اهتماماتنا.”

يأتي ذلك بعد خمسة أيام من تعرض طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية، كانت متجهة من لندن إلى سنغافورة لمطبات هوائية تسببت بهبوط اضطراري مما تسبب بوفاة بريطاني يبلغ من العمر 73 عاما ونقل 20 آخرين إلى العناية المركزة.

ونقلت سكاي نيوز أن حوادث الطيران المرتبطة بالاضطرابات الجوية تعد النوع الأكثر شيوعا، وذلك وفقا لدراسة للمجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل تعود للعام 2021. وفي الفترة من عام 2009 حتى عام 2018، وجد المجلس الأميركي أن الاضطرابات الجوية سببت أكثر من ثلث حوادث الطيران التي تم الإبلاغ عنها، وأدى معظمها إلى وقوع إصابة خطيرة واحدة أو أكثر، ولكن دون إلحاق أضرار بالطائرات.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...