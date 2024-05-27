وقوع 12 إصابة في طائرة الخطوط القطرية بسبب مطبات هوائية فوق البحر الأسود

أصيب 12 مسافرا كانوا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية خين كانت فوق البحر الأسود متجهة من الدوحة إلى إيرلندا، بسبب مطبات هوائية بحسب ما أعلنه مطار دبلن.

وذكر المطار أن الطائرة هبطت بسلام بعد الاضطرابات الجوية، التي تعرضت لها الرحلة كيو.آر017، وهي بطائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر، هبطت قبل الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت دبلن (1200بتوقيت غرينتش).

وأشار البيان “لدى هبوط الطائرة استقبلت خدمات الطوارئ، ومنها شرطة المطار وإدارة الإطفاء والإنقاذ التابعة لنا، الطائرة بعد الإبلاغ عن إصابة ستة ركاب وستة من أفراد الطاقم إثر تعرض الطائرة لاضطرابات جوية في أثناء تحليقها فوق تركيا”. فيما نقلت تقارير محلية عن المسافرين أن الحادثة استمرت لأقل من 20 ثانية وجاءت في أثناء تقديم الطعام والمشروبات.

بدورها أعلنت الخطوط القطرية عبر منصة إكس عن الحادثة في رحلتها بالقول: ” الرحلة رقم QR017 على متن طائرة من طراز بوينغ B787-9 والمتجهة من مدينة الدوحة وإلى مدينة دبلن قد هبطت بسلام. وقد تعرض عدد ضئيل من المسافرين وأفراد طاقم الضيافة لإصابات طفيفة أثناء الرحلة وقد تم تزويدهم بالرعاية الطبية اللازمة. وننوّه بأن هذا الأمر يتم التحقيق به داخلياً. كما نؤكد ان سلامة جميع مسافرينا دائماً ما تتصدر قائمة اهتماماتنا.”

يأتي ذلك بعد خمسة أيام من تعرض طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية، كانت متجهة من لندن إلى سنغافورة لمطبات هوائية تسببت بهبوط اضطراري مما تسبب بوفاة بريطاني يبلغ من العمر 73 عاما ونقل 20 آخرين إلى العناية المركزة.

ونقلت سكاي نيوز أن حوادث الطيران المرتبطة بالاضطرابات الجوية تعد النوع الأكثر شيوعا، وذلك وفقا لدراسة للمجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل تعود للعام 2021. وفي الفترة من عام 2009 حتى عام 2018، وجد المجلس الأميركي أن الاضطرابات الجوية سببت أكثر من ثلث حوادث الطيران التي تم الإبلاغ عنها، وأدى معظمها إلى وقوع إصابة خطيرة واحدة أو أكثر، ولكن دون إلحاق أضرار بالطائرات.