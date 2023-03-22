وقود مجاني بـ 100 ريال، و هدايا و خصومات لضيوف السعودية عبر المنافذ البرية

استقبلت المملكة العربية السعودية ضيوفها القادمين عبر المنافذ البرية من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي بباقة “روح السعودية” ؛ والتي تأتي ترحيبًا بهم في بلدهم الثاني؛ ضمن حملة ترويجية أطلقتها الهيئة السعودية للسياحة وانتهت بالأمس؛ ودعتهم إلى الاستمتاع بالتجارب والفعاليات والأنشطة المتنوعة في مختلف الوجهات السعودية السياحية.

وتضم باقة “روح السعودية” مجموعة من العروض، وتحتوي على الدليل السياحي، وخريطة لمدينة الرياض، وخصومات من المتاجر العالمية، وعدد من المطاعم، بالإضافة إلى كرت تعبئة وقود بقيمة 100 ريال.

وتهدف الهيئة السعودية للسياحة من هذه الخطوة، إلى الإسهام في نمو واستدامة القطاع السياحي الوطني، والترويج للوجهات والبرامج والتجارب والباقات والمنتجات السياحية السعودية أمام الزوار القادمين من دول الخليج؛ لتجربة حفاوة ضيافة المملكة وأهلها، وتراثها الغني، وثقافتها النابضة بالحياة، ومناظرها الطبيعية المذهلة التي تمتد من مرتفعات أبها إلى شواطئ البحر الأحمر وحتى الرمال المتحركة في صحراء الربع الخالي؛ على أن تنطلق قريباً المزيد من الحملات الترويجية في المنافذ الحدودية؛ ومختلف نقاط الجذب. يذكر أن السياحة تُعدُّ إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، للإسهام في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وزيادة مصادر الدخل، وتوفير فرصة عمل للمواطنين، إذ يشهد القطاع نمواً متسارعاً بفضل الدعم من القيادة الرشيدة والخطط الاستراتيجية للنهوض بالقطاع السياحي.