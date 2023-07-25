ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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أول شحنة من وقود السيارات إلى الأسواق الأوروبية تصدرها الكويت

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أعلنت شركة البترول الكويتية عن تصديرها أول شحنة من الجازولين (بنزين أوكتان 95) عبر ميناء الأحمدي، المطابق للمواصفات ومعايير البيئة العالمية الى الإسواق الاوروبية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية ( كونا) عن نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود والناطق الرسمي للشركة غانم العتيبي قوله إن حجم الشحنة التي تم تصديرها من ميناء الأحمدي بلغ 35 ألف طن وقد تم تحميلها على متن ناقلة النفط (باسفيك ساراه).

وأضاف العتيبي أن تصدير هذه الشحنة تم بالتعاون والتنسيق مع قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية بعد أن تمكنت الشركة من تلبية حاجة السوق المحلي كاملة من هذا المنتج.

وذكر أن الشركة أصبحت قادرة منذ تشغيلها مشروع الوقود البيئي في آذار / مارس 2022 على تحقيق عوائد مالية إضافية مجزية من بيع منتجاتها المطابق للمعايير العالمية المعتمدة في الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وأشار إلى أن بيع المنتجات المطابقة للمعايير العالمية يعزز من ربحية الشركة ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني خصوصا مع تنامي الطلب العالمي على المنتجات النفطية الصديقة للبيئة.

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