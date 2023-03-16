أكد تقرير اليوم الخميس أن طهران وافقت على وقف تسليح الحوثيين في اليمن وأن المملكة العربية السعودية أكدت ترحيبها بالحجاج الإيرانيين لموسم حج هذا العام.

وأكد موقع “أخبار 24” السعودي أن اتفاق عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران الذي تم الإعلان عنه قبل أيام برعاية صينية كان من بين بنوده “وقف تسليح الحوثيين، وعبرت المملكة عن ترحيبها بالحجاج الإيرانيين والالتزام بمبادئ الحج”.

وقال مصدر سعودي، دون أن يذكره الموقع الإلكتروني، إن طهران وافقت على وقف ارسال شحنات الأسلحة السرية إلى حلفائها الحوثيين في اليمن، كجزء من الاتفاق، وهي خطوة قد تضخ زخماً جديداً في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن، وتدفع الجماعة الى السعي للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع في اليمن.

وشمل الاتفاق التزاماً ثنائياً أمنياً ودفاعياً مع إيران بعدم الاعتداء عسكرياً وأمنياً واستخباراتياً، وعدم استخدام الأراضي السعودية في أي عملية عسكرية ضد إيران مستقبلاً واحترام سيادة الدول، ولم يجر الحديث عن مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني أو أزمات العراق ولبنان أثناء المفاوضات.

اتفاقيات سرية ملزمة

قال المصدر إن وفد التفاوض السعودي ضم ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والاستخبارات وأمن الدولة، وقد استمرت المفاوضات مع إيران في الصين لمدة خمسة أيام متصلة ومطولة، وساعدت الصين الرياض في الضغط على الطرف الإيراني في المفاوضات، والاتفاق الثلاثي يحتوي على “اتفاقات سرية ملزمة” وستتابعها لجنة سعودية إيرانية صينية.

وأضاف أن توقيت الاتفاقية مع إيران لم يأتِ عبثا من قبل السعودية، وأبلغت الرياض حلفاءها ومن ضمنهم الولايات المتحدة قبل الذهاب إلى بكين والتوقيع مع إيران، وتلقت دعماً ومباركة، وسط تأكيد بأن المملكة ليست طرفاً في الصراع بين الغرب والصين.

وكان الاتفاق بين الرياض وطهران وبكين على عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما في غضون شهرين، جاء بعد محادثات استمرت أربعة أيام في بكين بين كبار مسؤولي الأمن من البلدين، على رأسهم وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.