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وقف الحرب خلال المونديال.. هل تنجح كرة القدم فيما فشلت فيه السياسة؟

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فشلت كل جهود الوساطة لحل الأزمة الروسية الأوكرانية حتى الآن، ولم يتوقف إطلاق النار منذ اندلاع المعارك في فبراير من العام الحالي، لكن دعوة جديدة صدرت تطالب بإيقاف إطلاق النار لمدة شهر هي الفترة التي يقام فيها كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر والذي ينطلق الأحد المقبل.
الدعوة صادرة عن السويسري “جاني إنفانتينو” رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الثلاثاء والذي طالب فيها بوقف إطلاق النار في أوكرانيا بالتزامن مع إقامة المونديال.

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إنفانتينو ألقى كلمة خلال قمة مجموعة العشرين المقامة في منتج بالي الإندونيسي، أفاد فيها بأن:
• المونديال يمكن أن يكون بمثابة “حافز إيجابي” في الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ منذ تسعة أشهر وأناشد الجميع التفكير في وقف إطلاق نار مؤقت لمدة شهر واحد طوال فترة كأس العالم.
• رئيس الفيفا أضاف أنه إذا لم يكن هناك وقف كامل لإطلاق النار يمكن “إقامة بعض الممرات الانسانية او اي شيء يمكن أن يؤدي إلى استئناف الحوار”.
• عاد رئيس الاتحاد الدولي لوصف كرة القدم بأنها توحد الشعوب، لافتا إلى أن روسيا استضافت مونديال 2018 وأن أوكرانيا تتقدم بملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال لنسخة 2030.
• كرة القدم لن تحل مشاكل العالم لكنها منبر فريد في ظل التوقع أن يشاهدها عبر التلفاز قرابة 5 مليارات شخص أي أكثر من نصف البشرية.
• يشار إلى أن محادثات مجموعة العشرين شهدت مباحثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، دون الكشف عما إذا كانا يستمعان إلى إنفانتينو، الذي طلب لاحقًا من القادة التوقيع على كرة قدم تذكارية.

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استبعاد روسيا

تأتي تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في وقت استبعد الفيفا روسيا من بطولاته بعد أيام من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وفور الحرب اتخذ الفيفا قرارا بإقصاء روسيا من تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات المونديال، وسط تساؤلات عن التزام الاتحاد الدولي بمعايير فصل السياسة عن كرة القدم، والتي لم تطبق في الحالة الروسية لكن الاتحاد الدولي كان حريصا على هذا المبدأ في ملفات أخرى.

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