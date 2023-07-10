وقف التوسع في مصر يكبد إكسترا السعودية خسائر بقيمة 38 مليون ريال

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا” السعودية في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم الإثنين أن وقف خططها التوسعية في مصر تسبب بتكبدها خسائر بقيمة 38 مليون ريال، ما أسهم في تراجع أرباحها الفصلية بنسبة 51.5% على أساس سنوي إلى 61.6 مليون ريال، وبعد الإفصاج انخفض سهم “إكسترا” في بداية تعاملات اليوم بأكثر من 2%.

وقالت الشركة إنه إلى جانب هذه الخسارة غير المتكررة نتيجة وقف خططها في مصر، تأثرت أرباحها الفصلية الصافية سلباً بالارتفاع في أسعار الإقراض، والتي أدت إلى زيادة مصاريف التمويل للشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري بما قيمته 13.5 مليون ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 25.1 مليون ريال.

وكانت الشركة قد أعلنت في أيار / مايو الماضي عن وقف خططها التوسعية في مصر، والتي كانت تتضمن تأسيس شركة تابعة وضخّ استثمارات أولية مباشرة بقيمة 239 مليون ريال (قُدرت بنحو مليار جنيه بحسب سعر الصرف في كانون الأول / ديسمبر 2021 عند اتخاذ القرار).

وأوضحت الشركة في بيان أصدرته في الأول من أيار / مايو، أن قرار وقف خطتها التوسعية تلك، عائد إلى “آخر تطورات المناخ الاقتصادي العام في مصر في ظل عدم وضوح التوقعات المستقبلية للسوق المحلية”، في إشارة إلى الضغوط التي تواجه القطاع الخاص في مصر منذ أشهر بسبب نقص الدولار وانخفاض قيمة الجنيه والتضخم المستمر في تكاليف الإنتاج.

وذكرت الشركة اليوم أن أرباحها الصافية تراجعت بنسبة 35% إلى 146 مليون ريال خلال النصف الأول من 2023 مقارنة مع أرباح بقيمة 224.6 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2022، وذلك رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 2.1% إلى 3.18 مليار ريال.

وانخفض سهم “إكسترا” في بداية تعاملات اليوم الاثنين بأكثر من 2% بعدما كان أغلق أمس على تراجع بنسبة 1.2% عند 75.90 ريال.