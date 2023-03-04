أكد تقرير، مساء اليوم السبت، تعرض بعض ضحايا منصة هوج بول في مصر إلى حالات وفاة بالسكتة القلبية وأخرى لطلاق و”خراب البيوت” بعد أن تبين أن أموالهم ومدخراتهم تبخرت مع اختفاء منصة الاستثمار والأرباح (Hooggpool) وتصبح قضية هوج بول أكبر عملية نصب واحتيال في مصر في السنوات الأخيرة.

وقالت صحيفة “المصري اليوم” إن من بين ضحايا هوج بول حالتي وفاة بالسكتة القلبية، وسردت بعض حكايات خراب البيوت إثر تعرضهم لأكبر عملية نصب واحتيال في تاريخ مصر في السنوات الأخيرة.

وفي أول تحرك رسمي، قالت وزارة الداخلية المصرية، مساء اليوم السبت، إنها كشف ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق (#Hogg_Pool ) على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التي بلغ إجماليها حوالى (19مليون جنيه).

تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفني من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه وتبين أنهم (29 شخص “13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية”) واتخاذهم من عدد (2) فيلا سكنية بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

أجهزة #وزارة_الداخلية تنجح فى ضبط القائمين على شبكة إجرامية يتزعمها عناصر أجنبية تقوم بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم من خلال تطبيق إلكترونى عبر شبكة الإنترنت .https://t.co/t6ZvjPx1Nd pic.twitter.com/ltMBVdkFGb — وزارة الداخلية (@moiegy) March 4, 2023

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (95 هاتف محمول – 3367 خط هاتف محمول – 9 أجهزة مودم رسائل جماعية – 7جهاز حاسب آلى – 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها – 3 سيارات – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية “بلغت حوالي 600 ألف جنية” – عدد 41 كارت ائتماني لبنوك بالخارج).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي استهدف راغبي تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت واستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (بلغ عددها 88 محفظة) والتي يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (بلغ عددها 9965 محفظة) تجنباً للرصد الأمني وتمهيداً لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة “بيتكوين” (جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولي)، كما أقروا أنهم قاموا بإغلاق التطبيق بعد تمكنهم من الاستيلاء على تلك الأموال ، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني آخر تحت مسمى(#RIOT)لذات الغرض في إطار استكمال نشاطهم الإجرامي.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأهابت وزارة الداخلية المواطنين المصريين “عدم الانسياق خلف تلك التطبيقات المجهولة المصدر التي يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيق الأرباح المالية للمشاركين بها بشكل غير منطقي حرصاً على عدم تعرضهم للنصب والاحتيال من تشكيلات عصابية دولية”.

النائبُ العامُّ يأمرُ بالتحقيقِ في واقعةِ تطبيقِ هوج بول

أمرَ المستشارُ حمادة الصاوي النائبُ العامُّ بتشكيلِ فريقٍ مِن نيابةِ الشئونِ الاقتصاديةِ وغسلِ الأموالِ بمكتبِ النائبِ العامِّ؛ للتحقيقِ في واقعةِ البلاغِ المقدَّمِ ضدَّ مُؤسِّسِي التطبيقِ الإلكترونيِ المسمَّى هوج بول.

وكانتْ قد رصدتْ إدارةُ البيانِ بمكتبِ النائبِ العامِّ منذُ مطلعِ شهرِ مارسَ/آذار الجارِي منشوراتٍ متعددةً بمواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ عنِ اتهامِ البعضِ مُؤسِّسي التطبيقِ المذكورِ بالاحتيالِ عليهِم وتمكُّنِهِم مِنْ الِاستيلاءِ على أموالِهِم، وبالتزامنِ مع ذلكَ تلقَّتِ النيابةُ العامةُ محضرًا مِن إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تقنيةِ المعلوماتِ بوَزارةِ الداخليةِ تضمنَ إبلاغَ عدَدٍ منَ المواطنينَ ضدَّ المسئُولينَ عنِ التطبيقِ والموقعِ الإِلكترونيِّ المسمَّى Hogg pool؛ لتحصّلِهِم بالاحتيالِ والنصبِ على مبالغَ ماليةٍ منهُم بطرُقِ الدفعِ الإلكترونيَّةِ، إذْ أَوهموهُم باستثمارِ مدخراتِهِمُ الماليةَ لدَيهِم نظيرَ حُصولِهِم على أرباحٍ ماليةٍ يوميةٍ منْ إدارةِ التطبيقِ، وذلكَ بعدَ استقطابِهِم بطرقٍ ووسائلَ احتياليةٍ للترويجِ للموقعِ والتطبيقِ عبرَ شبكةِ المعلوماتِ الدوليةِ، وعبرِ مجموعاتٍ التواصلِ بتطبيقِ WhatsApp، وخلالَ لقاءاتٍ دَعائيةٍ عُقدتْ لجذبِ المواطنينَ.

وقد تمكنتْ تحرياتُ إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تقنيةِ المعلوماتِ المجراةِ بالاستعانَةِ بالبرامجِ والتقنياتِ الفنيةِ الحديثةِ مِنَ التوصلِ إلى تكوينِ مجموعةٍ منَ الأشخاصِ أجانبَ ومِصريينَ تنظيمًا للاحتيالِ الإلكترونيِّ عبرَ شبكةِ المعلوماتِ الدوليةِ، من خلالِ إدارةِ واستخدامِ التطبيقِ المشارِ إليهِ للاستيلاءِ على أموالِ المواطنينَ، واتخاذِهِم مِن أحدِ العقاراتِ مقرًّا لمزاولةِ نشاطِهِمُ الإجراميِّ واستعانتِهِم بمُترجِمةٍ لإدارةِ هذا النشاطِ، وأنهم في سبيلِ ترويجِهِم للتطبيقِ واستقطابِ ضَحاياهم أنشَئُوا مجموعاتٍ من أشخاصٍ مصريينَ -تمَّ تحديدُهُم- لتنظيمِ وعقدِ لقاءاتٍ وحفلاتٍ دَعائيةٍ للتطبيقِ، وأنشَئُوا كذلكَ مجموعاتٍ أخرَى للترويجِ والدعايةِ عبرَ مجموعاتِ التواصلِ بتطبيقِ WhatsApp، فضلًا عن استخدامِهِم شرائحَ هاتفيةً تحصّلُوا عليها بطُرقٍ غيرِ مشروعةٍ للتواصلِ معَ ضحاياهُم وإنشاءِ محافظَ إلكترونيةٍ متعددَةٍ تسهيلًا لعملياتِ الدفعِ الإلكترونيِّ التي يُكلِّفونَ ضحايَاهُم بها، فضْلًا عن نشرِهِم وترويجِهِم سِجلًّا تِجاريًّا لشركةٍ تحتَ مُسمَّى هوج كميونتي تيك Hoog community tech لإضفاءِ المصداقيةِ على نشاطِهِم وطَمأنَةِ ضحاياهُم تسهيلًا لاستقطابِهِم والاستيلاءِ على أموالِهِم.

وقد أمرتِ النيابةُ العامةُ بضبْطِ وإحضارِ المتهمينَ وضبْطِ كلِّ ما يتعلّقُ بنشاطِهِم المذكورِ أو ما استخدمُوهُ لمزاولتِهِ، وضبْطِ كافَّةِ المتحصَّلاتِ الناتجةِ عن هذا النشاطِ، وقد أُلقِيَ القبضُ على عددٍ منهُم وجارٍ عَرضُهُم على النيابةِ المختصَّةِ واستجوابُهُم واستكمالُ التحقيقاتِ.

ما مصير أموال ضحايا تطبيق هوج بول؟

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن ضحايا مستريح شركات توظيف الأموال كانوا جهال وبسطاء، أما المتعاملين مع المستريح الإلكتروني مثقفين وقادرين على التعامل مع الأجهزة الإلكترونية، مؤكداً أن كل من تعامل مع منصة هوج بول من أصحاب المؤهلات العليا.

وأوضح المقرحي أن القائمين على التطبيق الإلكتروني هربوا الأموال خارج البلاد من خلال 41 بنك أجنبي، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على 41 كارت ائتماني يمكن سحب الأموال من خلالها، مشيرًا إلى أن التحذيرات من المستريح قائمة منذ الثمانينات منذ ظهور شركات توظيف الأموال والمستريح والمستريح الإلكتروني.

هل تعود أموال ضحايا هوج بول؟

قال “المقرحي” إن الأموال تم تهريبها بعدما تحولت لعملات أجنبية، لافتاً إلى أنه تم ضبط 600 ألف جنيه، وأكثر من ثلاثة آلاف خط محمول، مشيرًا إلى أن منصة هوج بول تعمل منذ أشهر، والأجهزة الأمنية لم تتحرك خلال تلك الفترة لأنها لم تتلق بلاغات، لافتا إلى أنه من المستحيل عودة هذه الأموال إلى الضحايا، وربما يعود جزء منها، لأن الجناة أنفقوا من تلك الأموال على سهرات وحفلات وسيارات وملابس.

وأكد أن تجار المخدرات والألماس والسلاح يحصلون على النسب التي أعلن عنها التطبيق، والتي قد تصل إلى 400 بالمئة.