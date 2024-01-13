إلغاء ألفي رحلة طيران بسبب عواصف ثلجية مع موجة باردة تكتسح معظم الولايات المتحدة

ألغيت أكثر من ألفي رحلة طيران في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن هطول ثلوج وهبوب عواصف قوية بحسب رويترز.

ألغت شركات الطيران في الولايات المتحدة أكثر من 2000 رحلة جوية أمس الجمعة بعد أن أدت عاصفة شتوية ضخمة إلى انقطاع التيار الكهربائي وأثرت على الشركات في 12 ولاية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتم إلغاء إجمالي 2058 رحلة وتأجيل 5846 رحلة حتى الساعة 5.30 مساءً. ET، وفقًا لموقع تتبع الرحلات الجوية FlightAware.

وصدرت تحذيرات لملايين الأمريكيين شملت معظم الولايات بعد مقتل شخصين على الأقل بسبب عواصف وإعاصير قوية بأجواء باردة أوصلت درجات الحرارة لمستويات تحت الصفر ومن المتوقع أن ينتقل أول إعصار كبير من القطب الشمالي من جبال روكي الشمالية وعبر السهول والغرب الأوسط في نهاية هذا الأسبوع.

وصلت طبقة هطول الثلج في بوفالو إلى ارتفاع 77 انش أي قرابة مترين.

من المتوقع حدوث تحول شديد للطقس البارد وما يسمى “إعصار قنبلة” في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى نهاية الأسبوع وأوائل الأسبوع المقبل.

يشمل التحذير كل الولايات تقريبا والتي صدر فيها مستوى من درجات التحذير من الطقس اليوم. وبحلول وقت متأخر من الليلة، أثرت التحذيرات من الرياح العاتية على حوالي 120 مليون شخص، وأثرت التحذيرات من العواصف الشتوية على حوالي 48 مليون شخص. وكان أكثر من 5 ملايين شخص قد تلقوا تحذيرات من عاصفة ثلجية.

تم ربط حالتي وفاة على الأقل بالطقس القاسي. يمثل هذا أول تحول كبير في الطقس من القطب الشمالي خلال فصل الشتاء، ومن المتوقع أن ينتقل من جبال روكي الشمالية والسهول إلى الجنوب والشرق عبر الغرب الأوسط. بحلول صباح الغد، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى -20 درجة فهرنهايت، و-30 درجة مئوية، وقد تصل إلى -40 درجة مئوية تحت الصفر في السهول الشمالية.

وقد تشهد بعض المناطق كسر الأرقام القياسية في درجات البرودة. من المتوقع أن تكون درجات الحرارة في أول مؤتمر انتخابي في ولاية أيوا يوم الاثنين هي الأكثر برودة في التاريخ الحديث، مع توقعات بارتفاع يصل إلى حوالي 0 درجة مئوية في دي موين. تم تسجيل أدنى مستوى وطني خلال الليل عند 23 درجة تحت الصفر بالقرب من بوليبريدج، مونتانا، حوالي الساعة 1 صباحًا بالتوقيت الشرقي اليوم.

Lake effect snow will develop today and last into Monday, accumulating 1-2 feet northeast of the lakes. Snow bands will oscillate, impacting different locations at different times. Near zero visibility in snow and blowing snow will make travel extremely difficult in snow bands. pic.twitter.com/WL1IRdLy6j — NWS Buffalo (@NWSBUFFALO) January 13, 2024