وفيات وانهيار مباني بزلزال بقوة 6.3 درجة ضرب مزار الشريف بأفغانستان وتحذير من كارثة

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال الذي بلغ عمقه 10 كيلومترات فيما أصدرت تنبيهاً برتقالياً في مؤشر على حالات وفاة ناجمة عن الهزات وترجيح وقوع خسائر بشرية كبيرة، وأن تكون الكارثة واسعة النطاق. وقد تطلبت أحداث سابقة بهذا المستوى من التنبيه استجابة إقليمية أو وطنية. وضرب الزلزال في خُلم القريبة من مدينة مزار شريف في ولاية بلخ. ونقل عن مراسلي وكالة فرانس برس أن سكان مناطق بعيدة منها العاصمة كابول، شعروا بالهزات. وضرب الزلزال مقاطعات “كونار”، و”ننكرهار”، و”لغمان” عند منتصف الليل، وبلغت قوته 6.0 درجات على مقياس ريختر، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية التي حددت مركزه على بعد 27 كيلومتراً تقريباً شرق شمال شرق جلال أباد وعلى عمق 8 كيلومترات. وقال حاجي زيد المتحدث باسم منطقة بلخ إن الزلزال دمر جزءاً من الضريح المقدس في مزار الشريف، في إشارة إلى المسجد الأزرق. ونقلت وكالة أنباء “بختر” الحكومية عن مسؤولين لم تُسمّهم أن الأضرار كانت كارثية، حيث قُتل نحو 250 شخصاً وجُرح أكثر من 500 آخرين في مقاطعة كونار فقط، محذرة من أن حصيلة الضحايا قد ترتفع مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ. وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة الباكستانية أن ثلاث قرى في ولاية كونار دُمرت بالكامل وتضررت قرى أخرى بشدة.