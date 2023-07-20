وفيات بين عائلتين في حادث تصادم بين سيارة إمارتية وأخرى سعودية

أفادت وسائل إعلام سعودية، عن حادث تصادم وقع على طريق (البطحاء- حرض) بين سيارة إمارتية وأخرى سعودية، أدى الى وفاة 5 أشخاص، وأصابة ثمانية اشخاص، واحتراق إحدى المركبات.

وقد وجه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بمتابعة حالة المصابين وتقديم كافة سبل الرعاية الصحية لهم، وتسهيل إجراءات نقل المتوفين في حادث على طريق (البطحاء- حرض) بين مركبتين إحداهما سعودية والأخرى إماراتية.

وقد باشرت دوريات أمن الطرق بطريق (البطحاء – حرض) وفرق الدفاع المدني والهلال الأحمر حادث التصادم، حيث ضمت المركبة الأولى عائلة مكونة من سبعة أشخاص، فيما ضمت المركبة الثانية عائلة مكونة من 12 شخصاً، وقد نتج عن الحادث وفاة خمسة أشخاص -رحمهم الله- وإصابة ثمانية، واحتراق إحدى المركبات.