وفيات بسبب موجة حارة تجتاح ولايتي تكساس ولويزيانا

توفي أكثر من عشرة أشخاص في جميع أنحاء تكساس ولويزيانا لأسباب ترتب بموجة طقس حار في الأيام الأخيرة ، حيث من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في معدلاتها المرتفعة القصوى.

وقالت الدكتورة كورين ستيرن ، المسؤولة الطبية في المقاطعة ، إن 11 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة في تكساس حدثت في أقل من أسبوعين في مقاطعة ويب ، والتي تضم لاريدو. وتراوحت أعمار القتلى بين 60 و 80 عاما. وقال ستيرن خلال اجتماع المفوضين يوم الثلاثاء “لا نرى مثل هذه الحالات عادة في مقاطعتنا وأعتقد أن مقاطعتنا فوجئت قليلاً” بهذه المستويات العالية من درحجات الحرارة. “هذه درجات حرارة غير مسبوقة هنا”. قال مسؤولون إن شخصين آخرين ، وهما رجل وابنه البالغ من العمر 14 عامًا ، لقيا حتفهما أثناء المشي في حديقة بيج بيند الوطنية في تكساس. انهار المراهق أثناء التنزه وتوفي زوج أمه بعد مغادرته للحصول على المساعدة.

A smoky haze darkened skies from Minneapolis to Detroit and beyond today. Searing heat — blamed for 13 deaths in Texas — spread to neighboring states in the South. @johnyangtv has our report on extreme conditions. https://t.co/x2wbLMyl6O pic.twitter.com/4epX90GFnF — PBS NewsHour (@NewsHour) June 28, 2023

ونقلت شبكة سي بي إس وفاة شخصين بسبب الحر الشديد في كادو باريش بولاية لويزيانا، إذ توفيت امرأة تبلغ من العمر 62 عامًا الأسبوع الماضي وتوفي رجل يبلغ من العمر 49 عامًا يوم الأحد. و تحدث 702 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة في المتوسط كل عام في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. كما يدخل أكثر من 67000 شخص غرف الطوارئ سنويًا بسبب الحرارة. يقدر مكتب إحصاءات العمل أن التعرض للحرارة أودى بحياة 36 عاملاً في عام 2021.