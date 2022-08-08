“وفرة للصناعة” توقع عقداً مع “جيا” الألمانية بقيمة 15 مليون ريال

أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن توقيعها عقداً مع شركة “جيا لحلول الأغذية “لتصنيع وتوريد خطوط إنتاج آليّة لتصنيع وتعبئة اللحوم المجمّدة والمطبوخة بقيمة 3,98 مليون يورو ( 15.17 مليون ريال سعودي).

وأوضحت الشركة أنه بموجب العقد ستقوم شركة “جيا” بتصنيع وتوريد خطوط إنتاج آليّة عالية الأتمتة وعلى أعلى المستويات وذلك لتصنيع وتعبئة اللحوم المجمدة والمطبوخة لشركة وفرة للصناعة والتنمية في إطار برنامجها المتكامل للارتقاء والنمو بمصانعها المتعدّدة.

وذكرت الشركة أن مدة العقد تبلغ تسعة أشهر من تاريخ توقيع العقد، مبينة أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها تتمثل في رفع الطاقة الإنتاجيّة وزيادة إيرادات الشركة ابتداءً من النصف الثاني من العام 2023.

وأشارت إلى أنّ شركة “جيا” الألمانيّة هي من أكبر وأفضل الشركات العالمية في مجال تصنيع الخطوط والمصانع في القطاع الغذائي وتستخدم أعلى معايير الجودة.

وأضافت الشركة أن العقد يشمل تصنيع وتوريد خطوط إنتاج وتعبئة الأنواع والعبوات المختلفة من البيرقر والناجتس المطبوخ والمغطى بالبقسماط وتعبئة وتغليف شرائح اللحوم والنقانق المطبوخة، وهذه خطوة تليها خطوات من جانب شركة وفرة للصناعة والتنمية للارتقاء بمصنع اللحوم للريادة في هذا المجال.