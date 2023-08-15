التقى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل و وفده ، اليوم، في العاصمة الصينية بكين، مع عدد من رؤساء البنوك الصينية، لبحث فرص الاستثمار والتطوير في مشاريع البنية التحتية بالقطاعين البلدي والإسكان في المدن السعودية.

وذلك ضمن زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية التي تستمر حتى الأربعاء 16 أغسطس الجاري.

كما استعرض مع رؤساء كلاً من بنك الصين للاستيراد والتصدير، وبنك الصين للتطوير، وبنك الصين الصناعي التجاري، خطط وبرامج المملكة لتوفير مخططات الإسكان ورفع جودة القطاع، بما في ذلك الخطط الرئيسية لتقنيات البناء واستدامة المشاريع، بالإضافة إلى برامج التمويل وإعادة التمويل من المصارف لتسهيل تطوير الإسكان.

وناقش الحقيل، فرص التعاون المشترك واستكشاف نماذج التمويل المختلفة لمشاريع البنية التحتية في المملكة، معربًا عن تطلعه لفتح آفاق وفرص جديدة للاستثمار السعودي – الصيني، وتعزيز الشراكات مع البنوك والشركات الصينية المتخصصة في مجالات تطوير البنى التحتية للمدن والإسكان والتمويل.

ويرعى معاليه ملتقى الأعمال السعودي الصيني، الذي سينطلق في مدينة بكين غدًا الأربعاء، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمستثمرين السعوديين إلى جانب ممثلي الشركات الصينية ورجال الأعمال، حيث سيستعرض الملتقى الفرص والمزايا الاستثمارية التي توفرها السعودية في مجالات البنية التحتية والإسكان، بهدف جذب أفضل الشركات الصينية للاستثمار في المملكة وتعزيز الشراكات بين الجانبين.

يذكر أن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أجرى خلال الأيام الماضية مجموعة من الزيارات والاجتماعات واللقاءات الثنائية مع عدد من قادة الشركات الصينية المتخصصة في مجالات البنية التحتية للإسكان والتمويل، لبحث فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية والتنمية الحضرية والإسكان والتطوير العقاري والتمويل، واستعراض الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة في القطاعين البلدي والإسكاني.