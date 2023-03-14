توفي أربعة أطفال سعوديين جراء السيول التي ضربت منطقة جازان جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

وأكدت قناة “الإخبارية” السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، وفاة الأطفال الأربعة في قرية مشلحة بمحافظة صبيا أكبر محافظات جازان أمام والدهم عندما جرفتهم سيول أمس الإثنين في طريق عودتهم إلى قريتهم مشلحة من الطريق الوحيد.

فيديو | كاميرا درون تتمكن من رصد سيول "وادي عتود" في جازان قبل أن تتسبب بكارثة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/s7EzZGrjk9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 14, 2023

وقال الصحافي السعودي محمد المواسي إنها ليست الحادثة الأولى من نوعها التي تسجلها سيول هذا الوادي.

فيديو | فاجعة إنسانية.. وفاة 4 أطفال أمام أنظار والدهم بسبب السيول بقرية مشلحة في جازان



ومراسلنا زاهر المالكي: هذه ليست الحادثة الأولى التي تحصل في القرية لجريان السيول#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/6LmSe5r0ed — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 14, 2023

وأكدت تقارير في وقت سابق وفاة وافد باكستاني إثر إعصار قمعي ضرب، أمس الإثنين، صحراء مدينة الطائف في منطقة مكة المكرمة وهو ما أثار قلق الأهالي بعد وفاة مقيم باكستاني وإصابة آخر.

وتشهدت كثير من المناطق السعودية هطولات مطرية غزيرة، وهو ما دفع إدارات تربية تلك المناطق والمدن إلى تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها إلى الدراسة عن بعد، بعد تحذيرات وتنبيهات أطلقها المركز الوطني للأرصاد.

وكانت إدارة تعليم محافظة صبيا أعلنت ليل أمس اإثنين تعليق الدراسة وتحويلها عن بُعد نظرًا للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة في عدد من القطاعات التي تشرف عليها الإدارة تعليمياً.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم صبيا إبراهيم الحازمي إنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة – عن بُعد – عبر منصة مدرستي ليوم غد الثلاثاء بمدارس محافظات فيفاء والداير بني مالك والعيدابي وهروب والريث والدرب لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، إضافة لمدارس قطاع مركز الفطيحة التابع لمكتب تعليم بيش.