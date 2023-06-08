فتح تحقيق في وفاة وزير مصري بخطأ طبي

قررت السلطات المصرية، اليوم الخميس، تشكيل لجنة لمعرفة ملابسات وفاة وزير الصحة الأسبق أحمد عماد الدين راضي بخطأ طبي، خلال إجراء جراحة بالقلب مساء الاثنين الماضي.

وكشفت مصادر لـ العربية، عن أن السلطات قررت إرسال لجنة إلى المستشفى الذي شهد وفاة الوزير الأسبق، لمراجعة الإجراءات الطبية الخاصة بحالته، والتي أدت إلى وفاته.

وحسب المصادر فإن الذي أجرى الجراحة للوزير الأسبق صديقه المقرب “ن .ف” وهو أستاذ أمراض قلب شهير، ويتابع الحالة الصحية للوزير منذ سنوات، مشيرة إلى أن الوزير خرج من غرفة العمليات وكانت حالته مستقرة وبدون مضاعفات، لكنه عانى بعد ذلك من نزيف بالمعدة والأمعاء ولفظ أنفاسه الأخيرة.

كما رجحت المصادر أن يكون الوزير الأسبق عانى من النزيف بسبب أدوية السيولة، أو لوجود قرحة قديمة بالمعدة، مؤكدة أن اللجنة التي تشكلت لمراجعة الحالة تضم مسؤولين وأطباء متخصصين لمراجعة الملف الطبي كاملا والوقوف على أسباب الوفاة.

وكشفت أن الوزير أجرى جراحة قسطرة سابقة وعندما تعرض لوعكات صحية عديدة تم تشخيص حالته، وجرى الاتفاق على ضرورة إجراء جراحة قلب مفتوح لكنه رفض، موضحة أنه تعرض لوعكة أخرى مساء الاثنين الماضي استدعت إجراء جراحة عاجلة له، لكنه أصر على إجراء القسطرة فقط.

من هو أحمد عماد الدين راضي؟

ولد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق، بحسب موقع “القاهرة 24“، يوم 8 يونيو/حزيران عام 1955 وحصل على بكالوريوس الطب في 1985، وماجستير العظام في 1987، والدكتوراه في 1989، وتولى عدداً من المناصب منها وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة في 20 سبتمبر/أيلول 2010، وعيّن عميداً للكلية بالانتخاب.

ويعد الراحل ضمن أشهر جراحي العظام في مصر، وتولى عدداً من المناصب منها وكيل كلية الطب جامعة عين شمس، وعين عميداً للكلية بالانتخاب، وكان وراء إنشاء أول وحدة متخصصة في تشخيص أمراض الجهاز الهضمي والمريء بالجامعة، وفي عهده أدرجت كلية الطب ضمن الـ 300 الأوائل لكليات الطب المصنفة على مستوى العالم.

وكان الراحل واحداً من بين ثلاثة أطباء خضعوا لدورة تدريبية مُكثفة على جهاز مفصل حوض لا يتجاوز حجمه ثلاثة سنتيمترات، يسمح بعودة الحركة الطبيعية بنسبة 95 بالمئة، خلال 15 يوماً، بزيادة قدرها 15 بالمئة في حال تركيب المفصل قبل تطويره، وذلك على يد مخترعي الجهاز (إيطالي وألماني) اللذان اشترطا حضور أحدهما أثناء إجراء أول جراحة به في مصر دون أي تدخل، حيث أجريت بالكامل على يد الفريق المصري برئاسة الدكتور أحمد عماد الدين راضي.