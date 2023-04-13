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Posted inأخبار أريبيان بزنس

وفاة وإصابات في سقوط حافلة من أعلى جسر في الرياض

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شهدت الرياض سقوط حافلة من جسر ونتج وفاة وعدد من الإصابات

شهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، سقوط حافلة من جسر ونتج عن الحادثة حالة وفاة وعدد من الإصابات تم نقلها إلى مستشفى قريب.

وقال الدفاع المدني في تغريدة بموقع تويتر صباح اليوم الخميس “باشر مدني #الرياض حادث سقوط حافلة من جسر، نتج عنه حالة وفاة وعدد من الإصابات تم نقلها إلى المستشفى بوساطة الجهة المختصة، وتنفيذ الجانب الوقائي بالتنسيق مع المرور السعودي”.

ولم تذكر التقارير الواردة معلومات إضافية عن الحادثة وتفاصيلها.

وتشهد الرياض أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، وكان الدفاع المدني طالب المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليماته، والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسيول.

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