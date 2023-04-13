شهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، سقوط حافلة من جسر ونتج عن الحادثة حالة وفاة وعدد من الإصابات تم نقلها إلى مستشفى قريب.

وقال الدفاع المدني في تغريدة بموقع تويتر صباح اليوم الخميس “باشر مدني #الرياض حادث سقوط حافلة من جسر، نتج عنه حالة وفاة وعدد من الإصابات تم نقلها إلى المستشفى بوساطة الجهة المختصة، وتنفيذ الجانب الوقائي بالتنسيق مع المرور السعودي”.

باشر مدني #الرياض حادث سقوط حافلة من جسر، نتج عنه حالة وفاة وعدد من الإصابات تم نقلها إلى المستشفى بوساطة الجهة المختصة، وتنفيذ الجانب الوقائي بالتنسيق مع @eMoroor . — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) April 13, 2023

ولم تذكر التقارير الواردة معلومات إضافية عن الحادثة وتفاصيلها.

وتشهد الرياض أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، وكان الدفاع المدني طالب المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليماته، والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسيول.