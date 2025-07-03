وفاة نجم ليفربول وشقيقه بحادث سيارة لمبورغيني في إسبانيا بعد أيام من زفافه

تفحمت سيارة لامبورغيني يقودها نجم ليفربول ديوجو جوتا بعد أن تحطمها أثناء تجاوز سيارة أخرى” مما أسفر عن مقتل نجم ليفربول، البالغ من العمر 28 عامًا، بعد أيام من زفافه. ونقلت رويترز عن محطة تلفزيونية إسبانية مملوكة للدولة نقلا عن رجال إطفاء محليين إن البرتغالي ديوجو جوتا مهاجم ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم توفي إثر حادث سيارة بالقرب من زامورا في شمال غرب البلاد اليوم الخميس.وأودى حادث مروع بحياة نجم ليفربول ديوغو جوتا بعد أن انحرفت سيارته اللامبورغيني عن الطريق في شمال إسبانيا. توفي المهاجم البرتغالي في الساعات الأولى من صباح الخميس أثناء قيادته للسيارة السريعة قرب زامورا برفقة شقيقه أندريه، لاعب كرة القدم، البالغ من العمر 26 عامًا، والذي قُتل أيضًا في الحادث. تأتي وفاته المبكرة عن عمر ناهز 28 عامًا، والتي أحدثت صدمة حول العالم، بعد عشرة أيام فقط من زواج الأب لثلاثة أطفال من حبيبة طفولته فيما وصفه بمشاعره أمس بأنه “يوم لن ننساه أبدًا”. يُعتقد أن إطار سيارة اللامبورغيني انفجر أثناء تجاوزها على الطريق السريع A-52 بالقرب من بلدة سيرناديلا، بالقرب من زامورا في شمال غرب إسبانيا، بالقرب من الحدود مع البرتغال.

و انحرفت السيارة الخارقة عن الطريق، وانقلبت، ثم اشتعلت فيها النيران بعد الساعة 12:30 من صباح الخميس. تم استدعاء خدمات الطوارئ، لكن لم يتم إنقاذ الأخوين. تُظهر لقطاتٌ صادمةٌ بقايا السيارة الخارقة المتفحمة وهي منقلبة على جانب الطريق الرئيسي، وشوهدت طواقم الطوارئ وهي تُحقق في الحادث على مقربة. يُظهر مقطع فيديو حصلت عليه وسائل إعلام إسبانية مسار السيارة حتى انحرفت عن الطريق واصطدمت بكرةٍ نارية. تُظهر آثار الإطارات مكان انحراف سيارة لامبورغيني عن الطريق، بينما يُمكن رؤية أجزاء مكسورة من الحاجز المركزي متناثرة على الأرض. تزوج جوتا للتو من روت كاردوسو، والدة أطفاله الثلاثة، ووصف نفسه بأنه أسعد رجل في العالم لكونه زوجها، حيث شارك لقطاتٍ مؤثرة من يوم زفافهما في آخر منشورٍ له على إنستغرام بعد ظهر الأربعاء. تزوج الزوجان في 22 يونيو في بورتو، مسقط رأس لاعب كرة القدم. شارك روت المزيد من صور يوم الزفاف في منشورٍ على وسائل التواصل الاجتماعي أمس، وقال: “حلمي تحقق”. ردّ جوتا في التعليقات: “أنا المحظوظ”.

ونشر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم نعوة قال فيها”: ببالغ الحزن وفاة ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، صباح اليوم، في إسبانيا. كان ديوغو أكثر من مجرد لاعب رائع، فقد شارك في ما يقرب من 50 مباراة دولية مع المنتخب الوطني الأول.”