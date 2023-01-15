وفاة نجم المنتخب السعودي شايع النفيسة

توفي، اليوم الأحد، شايع النفيسة نجم نادي الكوكب والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في ثمانينيات القرن الماضي عن عمر يناهز الـ 61 عاماً وسيصلى عليه يوم غدٍ الاثنين في محافظة الخرج بمنطقة الرياض.

وذكرت صحيفة “الوطن” السعودية إن شايع النفيسة يعتبر مفتاح الإنجازات السعودية على الصعيد الآسيوي، كونه كان صاحب البصمة الأولى في كل مواجهة يصعب فك طلاسمها، إذ إنه صاحب الهدف الأول في ملحمة الأخضر أمام كوريا الجنوبية في تصفيات أولمبياد لوس أنجليس 1984، بعد تأخر الصقور صفر / 2، لينتهي اللقاء 5 /4 للأخضر الذي تأهل للأولمبياد لأول مرة في تاريخه، كما أنه كان لاعباً مؤثراً في قيادة المنتخب السعودي للفوز بكأس أمم آسيا، حيث سجل الهدف الأول في شباك منتخب الصين عند الدقيقة 10 من عمر المباراة قبل أن يعزز ماجد عبد الله كبير هدافي السعودية النتيجة بهدف ثانٍ في شباك “التنين”.

لعب الراحل 32 مباراة دولية مع المنتخب السعودي كانت الأولى أمام إندونيسيا في الـ 12 من ديسمبر 1980، حيث انتصر الأخضر بثمانية أهداف نظيفة سجل منها هدفين، كما لعب في تصفيات كأس العالم 1982، وشارك في مباراة البحرين التي فاز فيها الأخضر بهدف نظيف، كما شارك في كأس الخليج التي جرت بالإمارات في 1982، وفي عمان في 1984، وفي كأس الخليج التي جرت في البحرين عام 1986.

أسهم النفيسة أحد أفضل مهاجمي الكرة السعودية في الثمانينات في بلوغ المنتخب السعودي إلى نهائي مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية، حيث شارك في نهائي المسابقة أمام كوريا الجنوبية والتي خسرها “الأخضر” بهدفين نظيفين.

ومن بين 32 مباراة دولية، شارك فيها لعب أساسياً في 23 مباراة ونجح في تسجيل 10 أهداف في شباك منتخبات إندونيسيا والجزائر وعمان والكويت ونيبال والصين وقطر وكوريا الجنوبية.

وأشرف على تدريبه مع الأخضر البرازيليون الثلاثة الأشهر مانيللي زاغالو وخوسيه كاستيلو وعميد مدربي السعودية خليل الزياني.

وقاد شايع النفيسة الكوكب أحد أندية الدرجة الأولى حينها إلى الصعود للدوري السعودي في وقت كان مليئاً بالنجوم الكبار أمثال ماجد عبد الله وصالح النعيمة ومحمد عبد الجواد وأمين دابو وعثمان مرزوق، وحقق مع فريقه نتائج لافتة في الدوري السعودي في تلك الفترة.

ووسط تميزه وتألقه في تلك السنوات، نجح في خطف الأنظار والأضواء في الكرة السعودية، حيث تلقى عروضاً حينها للانتقال من الكوكب لأندية الهلال والنصر والاتحاد لكنه فضل البقاء مع ناديه الحاضر في محافظة الخرج.

وسرعان ما تصدر وسم (#شايع_النفيسه_في_ذمه_الله) الترند السعودي في موقع تويتر، حيث رثاه آلاف المغردين السعوديين.