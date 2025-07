وفاة نجل فيروز الفنان زياد الرحباني عن 69 عامًا

نقلت وسائل إعلام لبنانية نبأ وفاة الموسيقار زياد الرحباني، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الوسط الفني فجع بوفاة الفنان زياد الرحباني، عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة، ترك خلالها بصمته العميقة في الموسيقى والمسرح. زياد هو نجل السيدة فيروز والراحل عاصي الرحباني ويُعد أحد أبرز المجددين في الأغنية اللبنانية والمسرح السياسي الساخر. بدأ مسيرته الفنية مطلع السبعينيات، حين قدم أولى مسرحياته الشهيرة “سهرية”، وكتب ولحن لاحقًا لوالدته فيروز العديد من الأعمال. تميزت أعماله المسرحية بالكثير من النقد السياسي والاجتماعي الهادف المصاحب للفكاهة وخفة الظل بحسب الوكالة.

وكان العرض السينمائي لمسرحية «بالنسبة لبكرا شو؟» التي قدمها زياد حطّم الأرقام القياسية »في الصالات اللبنانية، العمل الذي ناهر عمره الـ44 عاماً، وبُعث من خشبة المسرح إلى الشاشة الكبيرة على يد شركة M Media، وتمكن زياد الرحباني من خلال مسرحية «بالنسبة لبكرا شو» من تجسيد واقع يرى بعض النقاد أنه أكثر من مؤلم عن بيروت خلال الحرب الأهلية اللبنانية، ويبدو أنه لا يزال قائما. إذ حطم العرض السينمائي وقتها كل الأرقام التي شهدتها صالات لبنان لأهم الأفلام العالمية، ونقل وقتها عن مدير البرمجة في صالات سينما إيمباير بسام عيد، تحدث عن أكثر من 61 الف مشاهدة ، كاسراً بذلك الأرقام التي حققها فيلم The Passion of the Christ لميل غيبسون الذي سجّل وقتها 50 الف مشاهدة بعد أسبوع من عرضه.