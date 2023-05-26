توفي أمس الملياردير الهندي موكيش ميكي جاغتياني عن عمر 70 عاما، وهو مؤسس مجموعة لاندمارك Landmark Group ، إحدى أكبر تجار التجزئة في المنطقة، والتي انطلقت في 1973 من متجرٍ واحدٍ في البحرين نما منذ ذلك الحين ليصير أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في تجارة التجزئة والضيافة في المنطقة.

و أعلنت مجموعة “لاندمارك” وفاة مؤسسها موكيش “ميكي” جاغتياني في بيان وأشارت أن جاغتياني ، رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة 26 مايو 2023 في دبي.

عُرف ميكي بقيادته الاستثنائية ونهجه الثابت الذي يركز على خدمة العملاء بأفضل وسيلة ممكنة، إلى جانب تمتعه بفهم عميق للأسواق المحلية والإقليمية، وأعماله الخيرية التي لامست حياة العديد من الناس، وبعد نظره الاستراتيجي إرثاً راسخاً لقيادة المجموعة التي نشأت كشركة عائلية لتصبح اليوم إحدى أبرز المؤسسات التجارية في المنطقة.

شكل ميكي القوة الدافعة وراء رحلة النمو والازدهار التي سطرتها مجموعة “لاندمارك” في المنطقة منذ تأسيسها في مملكة البحرين عام 1973، حيث ساهمت رؤيته المبتكرة في جعل مجموعة “لاندمارك” إحدى أهم العلامات التجارية في قطاعات البيع بالتجزئة والضيافة الإقليمية، حيث تضم اليوم أكثر من 2,200 متجراً في 21 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا.

إن أفراد أسرته – زوجته رينوكا وأبنائه آرتي وسافيتار، نيشا وكابير، وراهول وأحفاده سمر، نيكل، يوهان، وآليا – وأعضاء مجموعة “لاندمارك” يفخرون على الدوام بإنجازات “ميكي” وذكراه الطيبة، حيث خلّف وراءه إرثاً ممتداً من الصداقات والشراكات والروابط مع جميع من عمل معه.

بالرغم من مُصابها، تؤكد أسرة “لاندمارك” على التزامها بمواصلة رحلة النمو والازدهار وضمان استمرار النجاح كما كان مؤسسها يسعى دائماً. ستقام مراسم العزاء يوم الاثنين 29 مايو 2023. وسيتم مشاركة المزيد من التفاصيل تباعاً.