وفاة ديك تشيني مهندس غزو أفغانستان والعراق ونائب الرئيس الأمريكي السابق

توفي نائب الرئيس الأمريكي السابق، ديك تشيني، مساء الاثنين عن عمر يناهز 84 عامًا، وفقًا لمراسل بانشبول نيوز، جيك شيرمان. نشر شيرمان على موقع X ما يبدو أنه بيان من العائلة، أوضح فيه أن تشيني “توفي بسبب مضاعفات الالتهاب الرئوي وأمراض القلب والأوعية الدموية”. ويشير البيان بالقول:” توفي ريتشارد ب. تشيني، نائب الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة، الليلة الماضية، 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. كان عمره 84 عامًا. كانت زوجته ، لين، التي دام زواجهما 61 عامًا، وابنتاه، ليز وماري، وأفراد آخرون من عائلته معه عند وفاته. توفي نائب الرئيس السابق بسبب مضاعفات الالتهاب الرئوي وأمراض القلب والأوعية الدموية. تولى ديك منصب رئيس موظفي البيت الأبيض، وعضو الكونغرس عن ولاية وايومنغ، ووزير الدفاع، ونائب رئيس الولايات المتحدة. تعود مسيرة تشيني المهنية في واشنطن إلى أواخر سبعينيات القرن الماضي: عضو مجلس النواب الأمريكي (1979-1989): مثّل الدائرة الانتخابية لولاية وايومنغ لست فترات، بما في ذلك فترة شغل فيها منصب زعيم الأقلية في مجلس النواب. رئيس موظفي البيت الأبيض (1975-1977): خدم في عهد الرئيس جيرالد فورد، وكان من أصغر من شغل هذا المنصب على الإطلاق.

🚨🚨BREAKING NEWS — DICK CHENEY DEAD AT 84 pic.twitter.com/knXpittqb3 — Jake Sherman (@JakeSherman) November 4, 2025

وزير الدفاع (1989-1993): أشرف تشيني في عهد الرئيس جورج بوش الأب على عملية عاصفة الصحراء، التحالف الذي قادته الولايات المتحدة لتحرير الكويت من القوات العراقية عام 1991. نائب الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة (2001-2009): خدم في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، حيث لعب دورًا قويًا بشكل غير عادي في تشكيل السياسة الداخلية والخارجية. أثبت تشيني أنه مناصرٌ لا يلين لأمريكا كقوة عظمى في العالم، وأصبح وجهًا للحركة المحافظة الجديدة داخل الحزب الجمهوري، وسيُعرف إلى الأبد بأنه مهندس الدولة الأمنية الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر، وأحد أقوى نواب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة. كان تشيني المهندس الرئيسي للرد الأمريكي على هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، حيث ساهم في تصميم الحرب على الإرهاب، وقانون باتريوت، وغزوي أفغانستان والعراق. كان القوة الدافعة وراء حرب العراق (2003) والدفع نحو إزاحة صدام حسين، مدعيًا امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل. دعا إلى مبدأ الحرب الاستباقية وتوسيع السلطة التنفيذية، وأعاد تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية لعقود. ترك تشيني منصبه عام 2009 بنسبة شعبية بلغت 31% فقط. أُعلنت مشاكل تشيني الصحية عام 2012 بعد ورود أنباء عن إصابته بنوبات قلبية متعددة وخضوعه لعملية زرع قلب. دخلت ابنته، ليز تشيني، الساحة السياسية لاحقًا، وأصبحت من أشد منتقدي الرئيس دونالد ترامب. موت تشيني قد يمثل نهاية عصر الحروب التي لا تنتهي حول العالم، حيث وقّع الرئيس ترامب اتفاقيات سلام عديدة هذا العام، بينما كان يُعيد توجيه الجيش الأمريكي لتأمين نصف الكرة الغربي.