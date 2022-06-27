وفاة ملك صناعة النظارات الملياردير الإيطالي ليوناردو ديل فيكيو

بلومبرغ – توفي أمس ليوناردو ديل فيكيو صاحب أكبر شركة تجزئة للنظارات في العالم وهي أيضا أكبر منتج للعدسات التصحيحية، واكدت الشركة نبأ وفاة الملياردير الايطالي و مالك شركة نظارات راي بان عن 87 عامًا .

بدأ رجل الأعمال الإيطالي عمله بورشة بصريات صغيرة في جبال دولوميت وانتهى به المطاف كرائد عالمي بلا منازع في صناعة النظارات. وأكدت شركة البصريات لوكزوتيكا Luxottica من مقرها في باريس نبأ الوفاة بعد تقارير سابقة في وسائل الإعلام الإيطالية. نشأ ديل فيكيو في دار للأيتام في ميلانو ، وانطلق لإنشاء متجر في بلدة أغوردو في جبال الألب شمال البندقية ، حيث بدأ كمورد صغير لأجزاء الإطارات لصانعي النظارات المحليين.

توسع بسرعة وبعدها انطلق في سلسلة من عمليات الاستحواذ الجريئة في كثير من الأحيان ليصبح رائدًا عالميًا في هذه الصناعة. كانت العلامات التجارية الشهيرة مثل شركة راي بان Ray-Ban وأوكلي Oakley من بين عشرات الأصول التي جمعها وهو في طريقه إلى القمة.

ووصل صافي ثروة ديل فيكيو إلى 25.7 مليار دولار يوم 1 يونيو ، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.