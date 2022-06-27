سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنستجزئة

وفاة ملك صناعة النظارات الملياردير الإيطالي ليوناردو ديل فيكيو

سامر باطر by سامر باطر

بلومبرغ – توفي أمس ليوناردو ديل فيكيو صاحب أكبر شركة تجزئة للنظارات في العالم وهي أيضا أكبر منتج للعدسات التصحيحية، واكدت الشركة نبأ وفاة الملياردير الايطالي و مالك شركة نظارات راي بان عن 87 عامًا .

بدأ رجل الأعمال الإيطالي عمله بورشة بصريات صغيرة في جبال دولوميت وانتهى به المطاف كرائد عالمي بلا منازع في صناعة النظارات. وأكدت شركة البصريات لوكزوتيكا Luxottica من مقرها في باريس نبأ الوفاة بعد تقارير سابقة في وسائل الإعلام الإيطالية. نشأ ديل فيكيو في دار للأيتام في ميلانو ، وانطلق لإنشاء متجر في بلدة أغوردو في جبال الألب شمال البندقية ، حيث بدأ كمورد صغير لأجزاء الإطارات لصانعي النظارات المحليين.

توسع بسرعة وبعدها انطلق في سلسلة من عمليات الاستحواذ الجريئة في كثير من الأحيان ليصبح رائدًا عالميًا في هذه الصناعة. كانت العلامات التجارية الشهيرة مثل شركة راي بان  Ray-Ban  وأوكلي Oakley  من بين عشرات الأصول التي جمعها  وهو في طريقه إلى القمة.

ووصل صافي ثروة ديل فيكيو إلى 25.7 مليار دولار يوم 1 يونيو ، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...