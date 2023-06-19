وفاة مغني الراب بيج بوكي خلال أداء أغنية على المسرح

توفي مغني الراب الأمريكي بيج بوكي بعد انهياره خلال أداءه أغنية في تكساس، و كان الفنان يؤدي عرضًا في حدث يحمل عنوان جونتينث Juneteenth ( وهو بمناسبة يوم التحرّر من العبودية في الولايات المتحدة)في إحدى الحانات يوم السبت عندما سقط للوراء على خشبة المسرح. وهرع بعض الحضور من الجمهور لمساعدة الشاب البالغ من العمر 48 عاما قبل نقله إلى مستشفى قريب، وتوفي يوم الاحد.

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي باول وهو يسقط فجأة إلى الوراء وميكروفونه في يده أثناء أدائه في بومونت.

https://www.instagram.com/sucbigpokey

خشبة المسرح شهدت حوادث عديدة لفنانين في الأيام الماضية مثل بيبي ريكسا التي أصابها أمس هاتف جوال على وجهها بعد أن رماه أحد الحضور في حفلها وسقطت على الخشبة من الألم.

Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5 — Alex Chavez (@captiv_8_) June 19, 2023

فيما أصيبت أمس المغنية الألمانية هيلين فيشر بجرح في وجهها خلال تأديتها عرضا خاصا على الحبال في مدينة هانوفر الألمانية.