وفاة مغني الراب بيج بوكي خلال أداء أغنية على المسرح

توفي مغني الراب الأمريكي بيج بوكي بعد انهياره خلال أداءه أغنية في تكساس، و كان الفنان يؤدي عرضًا في حدث يحمل عنوان جونتينث Juneteenth ( وهو بمناسبة يوم التحرّر من العبودية في الولايات المتحدة)في إحدى الحانات يوم السبت عندما سقط للوراء على خشبة المسرح. وهرع بعض الحضور من الجمهور لمساعدة الشاب البالغ من العمر 48 عاما قبل نقله إلى مستشفى قريب، وتوفي يوم الاحد.
أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي باول وهو يسقط فجأة إلى الوراء وميكروفونه في يده أثناء أدائه في بومونت.
خشبة المسرح شهدت حوادث عديدة لفنانين في الأيام الماضية مثل بيبي ريكسا التي أصابها أمس هاتف جوال على وجهها بعد أن رماه أحد الحضور في حفلها وسقطت على الخشبة من الألم.
فيما أصيبت أمس المغنية الألمانية هيلين فيشر بجرح في وجهها خلال تأديتها عرضا خاصا على الحبال في مدينة هانوفر الألمانية.