سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسأناقة وتألق

وفاة مغني الراب بيج بوكي خلال أداء أغنية على المسرح

سامر باطر by سامر باطر

توفي مغني الراب الأمريكي بيج بوكي بعد انهياره خلال أداءه أغنية في تكساس، و كان الفنان يؤدي عرضًا في حدث يحمل عنوان جونتينث Juneteenth ( وهو بمناسبة يوم التحرّر من العبودية في الولايات المتحدة)في إحدى الحانات يوم السبت عندما سقط للوراء على خشبة المسرح. وهرع بعض الحضور من الجمهور لمساعدة الشاب البالغ من العمر 48 عاما قبل نقله إلى مستشفى قريب، وتوفي يوم الاحد.

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي باول وهو يسقط فجأة إلى الوراء وميكروفونه في يده أثناء أدائه في بومونت.

https://www.instagram.com/sucbigpokey

خشبة المسرح شهدت حوادث عديدة لفنانين في الأيام الماضية مثل بيبي ريكسا التي أصابها أمس هاتف جوال على وجهها بعد أن رماه أحد الحضور في حفلها وسقطت على الخشبة من الألم.

فيما أصيبت أمس المغنية الألمانية هيلين فيشر بجرح في وجهها خلال تأديتها عرضا خاصا على الحبال في مدينة هانوفر الألمانية.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...