توفي معتمر مصري، أمس الخميس، على متن طائرة سعودية حين عودته إلى مسقط رأسه في إحدة قرى مصر.

وذكر موقع “القاهرة 24” اليوم الجمعة إن حالة حزن شديد خيمت على أهالي قرية شنيرة البحرية بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية، عقب سماعهم نبأ وفاة السيد الشحات سليم، في العقد السابع من العمر، أثناء استقلاله الطائرة القادمة من المملكة العربية السعودية إلى مسقط رأسه، بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة بالأراضي المقدسة، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وجاءت المعاينة الأولية بالكشف أن حالة الوفاة طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية، وتمت وهو مرتدي ملابس الإحرام أثناء استقلاله الطائرة.

حسن الخاتمة وحسن الرحيل

وأكد أحمد عمر، أحد أهالي قرية المتوفي بحسب التقرير، إن الفقيد كان يسأل الله دائماً في صلاته حسن الخاتمة وحسن الرحيل، وبالفعل استجاب الله له وتوفي في الطائرة القادمة من السعودية بعد الانتهاء من رحلة العمرة بالأراضي المقدسة.

وأوضح محمد عصر، أحد أهالي القرية، أن المتوفى كان يعمل بالجمعية الزراعية بدائرة مركز السنطة، وخرج على المعاش منذ أيام، وعقب ذلك قرر أداء مناسك العمرة في الأراضي المقدسة لتتحقق أمنيته بحسن الختام وحسن الرحيل.

ونعى أهالي قرية شنيرة البحرية بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية الفقيد بعبارات الحزن داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.