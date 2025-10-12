وفاة مسؤولين قطريين في مصر قبيل قمة لمحادثات سلام في غزة

لقي ثلاثة مسؤولين قطريين مصرعهم في حادث سير بشرم الشيخ المصرية ، وأعلنت السفارة القطرية في القاهرة عن إصابة اثنين آخرين في “حادث سير مأساوي” في مصر. تُعدّ مدينة شرم الشيخ الساحلية على البحر الأحمر مقرًا للمحادثات التي تقودها مصر بشأن وقف إطلاق النار في غزة، والقمة العالمية المقبلة يوم الاثنين، والتي تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بين حماس وإسرائيل. وأفادت البعثة الدبلوماسية في بيان لها يوم الأحد أن الثلاثة كانوا يعملون في الديوان الأميري، المكتب الإداري لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وصفت السفارة الحادث بأنه “حادث مروري مأساوي”، وقالت إن الرجال الثلاثة لقوا حتفهم أثناء تأدية واجبهم. وأضافت أن الحادث أسفر أيضًا عن إصابة اثنين آخرين. يتلقى المسؤولان المصابان الرعاية الطبية في مستشفى بشرم الشيخ. وأضافت: “تتقدم سفارة دولة قطر في القاهرة بخالص تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين، داعيةً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويتقبلهم في جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل”. كانت شرم الشيخ المصرية مسرحًا لمفاوضات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لإنهاء الحرب في غزة في وقت سابق من هذا الأسبوع. ومن المقرر أيضًا أن تستضيف قمة عالمية يوم الاثنين بهدف الانتهاء من الاتفاق. سيحضر رئيس الوزراء البريطاني قمة السلام الدولية في شرم الشيخ، مصر، يوم غد الاثنين، لتوقيع خطة سلام خاصة بغزة. تأتي هذه القمة، التي يرأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة. وتُعدّ الهدنة المرحلة الأولى من اتفاق توسط فيه ترامب، والذي يُلزم حماس بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، وإسرائيل بإطلاق سراح حوالي 250 أسيرًا فلسطينيًا و1700 معتقل بحلول يوم الاثنين.

من المتوقع أن يحضر قمة السلام الدولية في شرم الشيخ، التي يرأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قادة من أكثر من 20 دولة، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وأشارت الرئاسة المصرية إلى مشاركة قادة من أكثر من 20 دولة.

سفارة دولة قطر لدى القاهرة تعرب عن بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري وتتابع أوضاع المصابين في حادث مروري بشرم الشيخ pic.twitter.com/Xv4OMrA0Wy — سفارة قطر – القاهرة (@QatarEmb_Cairo) October 12, 2025