وفاة مدير بنك مصري عقره كلب مذيعة شهيرة

قررت السلطات المصرية في محافظة الجيزة إحالة زوج المذيعة أميرة شنب إلى المحاكمة بتهمة التسبب بخطأ أدى إلى وفاة جارهما إثر هجوم كلبهما عليه ووفاته فيما بعد.

وذكر موقع “القاهرة 24” أن جهات التحقيق قررت عرض القضية على محكمة الاستئناف لتحديد موعد أولى جلسات محاكمة زوج المذيعة أميرة شنب بعد أن توفي مدير البنك محمد الماوي إثر عقره من قبل كلب بيتبول تعود ملكيته للمذيعة وزوجها وذلك في أواخر مارس/آذار الماضي.

وكان المستشار حماده الصاوي النائب العام قد أمر بحبس زوج أميرة شنب احتياطياً على ذمة التحقيق معه لاتهامه بالتسبب خطأ في إصابة جاره المجني عليه بإهماله وعدم احترازه بترك الكلب دون قيد أو تكميم، مما أسفر عن عقر الكلب للمجني عليه، وإصابته إصابات بالغة، ودخوله في غيبوبة تامة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً يوم 27 فبراير/شباط الماضي من زوجة المجني عليه بإصابته ونقله للمستشفى ودخوله في غيبوبة بعدما عقره الكلب الخاص بالمتهم في ذات العقار محل إقامتهما بمجمع سكني بالشيخ زايد، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وبحسب تقرير الموقع، فإن الكلب سبق أن عقر المجني عليه وإحدى الجيران بذات العقار، دون تحريرهما محضرا بذلك، وأنه دائم التعدي على الجيران بالشارع لاستطاعته القفز من أعلى سور حديقة مسكن المتهم.

من هي المذيعة أميرة شنب؟

أميرة شنب هي مذيعة في قناة cbc سفرة، وتقدم من خلالها برنامج أميرة في المطبخ.

وتعمل في شركة بمجال التسويق لها علاقة بالطبخ.

والدها وزوجها يعملا في مجال الإخراج.

تسبب كلب بيتبول تملكه أميرة شنب في وفاة جارها في منطقة الشيخ زايد التابعة لمحافظة الجيزة، وهو مدير أحد البنوك.