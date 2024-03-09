أعلنت الكويت وفاة محمد عبدالرحمن الشارخ مؤسس شركة صخر للبرمجيات وأول من أدخل اللغة العربية لأجهزة الحاسب الآلي، وأول من جلب أجهزة حوسبة لتدخل البيوت العربية على شكل جهاز يعتمد التلفزيون شاشة له في الثمانينيات، جهاز صخر وأيسر إي إكس 179–والذي حقق نجاحا كبيرا في الثمانينيات، وقد كان عبارة عن لوحة مفاتيح يمكن استخدامها بمثابة الكمبيوتر بعد وصلها بالتلفزيون.

وذكر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت الأربعاء في بيان إن الراحل “يعد من أبرز رجال الأعمال الوطنيين الذين أسهموا بشكل كبير وملحوظ في دعم الثقافة وحماية اللغة العربية من موجات التغريب، وكان له الفضل في إدخال اللغة العربية إلى الحواسيب للمرة الأولى في التاريخ، في حقبة الثمانينيات”.

اختار اسم صخر لشركته لشغفه بقصيدة الخنساء: «وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار»

إنجازاته:

حائز على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 2021.

نال جائزة الدولة التقديرية من الكويت عام 2018.

أسس شركة صخر عام 1982، رائدة في تقنية المعلومات العربية.

طور تقنيات متقدمة مثل برنامج القرآن الكريم وكتب الحديث التسعة باللغة الإنجليزية للكمبيوتر.

أسس المعجم العربي المعاصر (معجمي) وأرشيف المجلات الثقافية والأدبية.

ساهم في تأسيس معهد العالم العربي بباريس.

مساهماته:

ترجمة من العربية وإليها وترجمة التخاطب الآلي.

تطوير برامج تعليمية وتثقيفية عديدة، وتعليم البرمجة للناشئة.

نشر كتب تعليم الحاسوب وتدريب المدرسين.

تأسيس معاهد تعليم برمجة الحاسب.

إدخال أجهزة حوسبة و برمجيات عربية

شهاداته:

بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1965.

ماجستير من كلية وليامز الأميركية.

مناصبه:

نائب مدير الصندوق الكويتي للتنمية.

عضو في مجلس إدارة البنك الدولي في واشنطن.

مؤسس بنك الكويت الصناعي.

مؤسس الشركة العالمية للإلكترونيات في الكويت والسعودية.

مبادراته:

مشروع (كتاب في جريدة) بالتنسيق مع اليونسكو عام 1997.

أحد ممولي مركز دراسات الوحدة العربية والمنظمة العربية للترجمة.

يساهم أرشيف صخر للمجلات العربية بحفظ ذاكرة للثقافة العربية تضم 13 ألف عدد من المجلات منذ أواخر القرن التاسع عشر (كالمقتطف) و(المشرق) و(لغة العرب)حتى 2010.

محمد الشارخ في ذمة الله



• مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة صخر لبرامج الحاسب عام 1982، وهو أول من أدخل اللغة العربية للحواسيب للمرة الأولى في التاريخ



• حقق الشارخ العديد من الإنجازات خلال مسيرته المهنية، منها تطوير برنامج القرآن الكريم وكتب الحديث التسعة باللغة الإنكليزية… pic.twitter.com/d1499TWpNn — كويت نيوز (@KuwaitNews) March 6, 2024