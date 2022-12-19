وفاة محمد الأمين: تعرف على تفاصيل لحظاته الأخيرة في السجن

كشف مصدر داخل مستشفى السلام الدولي، تفاصيل الحالة الصحية لرجل الأعمال الراحل محمد الأمين، والذي توفي الأحد بعد صراع مع المرض.

تطورات الحالة الصحية للأمين

كان الأمين يقضي عقوبة السجن في مركز وادي النطرون للإصلاح والتأهيل، وتم نقله إلى مستشفى السلام منذ عدة أشهر.

تواجد الأمين في أحد الأجنحة داخل مستشفى السلام، وتحت حراسة أمنية مشددة.

تدهورت الحالة الصحية له مما أدى إلى نقله إلى العناية المركزة بالمستشفى.

توفي بعد ساعات من دخوله العناية المركزة، وتحديدا في الساعات الأولى من صباح الأحد.

شُيعت جنازة رجل الأعمال محمد الأمين، من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، إثر مضاعفات إصابته بمرض سرطان الرئة من الدرجة الرابعة.

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أحكام بالسجن

قضت محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق، بحبس المتهم لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى تغريمه 200 ألف جنيه، بتهم:

الاتجار بالبشر

هتك عرض 7 فتيات قاصرات بالقوة وتحت التهديد.

إمبراطورية محمد الأمين

البداية في العمل بشركة للمقاولات.

بعد فترة من العمل في الكويت قرر الاستثمار في مصر.

أنشأ شركة عامر جروب مع رجل الأعمال منصور عامر.

كان محمد الأمين يمتلك العديد من القنوات الفضائية، بلغ عددها 14 قناة فضائية، وهي

قنوات سي بي سي الشهيرة التي بدأ بثها أولا في يوليو 2011، ثم تبعها عدة قنوات تحمل نفس الاسم مثل سي بي سي+2، وسي بي سي إكسترا، وسفرة، ودراما.

فى سبتمبر 2011 استحوذ على 85% من قناة النهار الفضائية والنهار دراما.

الفضائية والنهار دراما. استحوذ على قنوات مودرن من مالكها وليد دعبس

من مالكها شركة فور ميديا للإعلان.

للإعلان. امتلك الأمين عددا من الصحف