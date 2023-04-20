وفاة مارادونا.. اتهام 8 عاملين في مجال الرعاية الصحية بقتله

كشفت وسائل إعلام أرجنتينية أن ثمانية عاملين في مجال الرعاية الصحية سيخضعون للمحاكمة بعد توجيه اتهامات لهم بالتسبب في وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، بجريمة “القتل بالاهمال” وفق وكالة “رويترز“.

وتوفي مارادونا الذي قاد بلاده للفوز بلقب بطولة كأس العالم عام 1986، في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عن عمر يناهز 60 عاما بسبب قصور في القلب بعد خضوعه لجراحة في المخ قبلها بأيام.

وذكرت مصادر قضائية في معلومات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن محكمة الاستئناف بمدينة بوينس آيرس، قررت بالإجماع رفض طلبات إلغاء الدعوة وتغيير التصنيف القانوني للقضية.

وأكدت محكمة الاستئناف أيضاً، أن جراح الأعصاب ليوبولدو لوك والطبيب النفسي أوغستينا كوزاكوف والعاملين الصحيين الستة الآخرين المتهمين بوفاة دييغو أرماندو مارادونا، متهمون بارتكاب “جريمة قتل عمدًا”.

وأكد القاضي كارلوس فابيان بلانكو، أحد أعضاء المحكمة، أن “الأدلة المرفقة بالقضية تسمح لنا بالنظر في التهمة، تجاه جميع المتهمين الثمانية”.

وذكرت محطة تي.إن التلفزيونية المحلية أن محكمة في سان إسيدرو، مدينة في ضواحي العاصمة بوينس أيرس، رفضت طعون الدفاع بتهمة أقل وأيدت لائحة اتهام صدرت منذ عام من قبل المدعين بتهمة “الإهمال وعدم الفعالية” في علاج لاعب بوكا جونيورز ونابولي السابق،

وأضافت التقارير أنه من غير المرجح أن تبدأ المحاكمة قبل العام المقبل، وقد يواجه المتهمون أحكاما بالسجن تتراوح بين 8 و25 عاما.