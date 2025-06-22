وفاة مؤسس فيديكس الذي ابتكر المبادئ اللوجستية الحديثة وقامر لتمويل شركته

توفي اليوم فريد سميث عن عمر يناهز 80 عامًا وهو مؤسس فيد إكس (FedEx) و يُنسب إليه الفضل على نطاق واسع في ابتكار المبادئ اللوجستية الحديثة، خاصة فيما يتعلق بنظام التوصيل السريع “من نقطة إلى المركز” (hub-and-spoke) الذي غير صناعة الشحن والنقل بشكل جذري. أسس شركة فيديكس Federal Express Corp (FedEx) في عام 1971.

حافظ فريد سميث على استمرارية الشركة الناشئة في بداياتها المتعثرة ماليًا، من خلال استعداده للمخاطرة الشديدة لتحقيق رؤيته، فسافر إلى لاس فيجاس وربح أموالًا من القمار في لعب البلاك جاك، لينتشل شركته التي كانت متعثرة وقتها. ابتكر نظام “المحور والأسلاك” للتوصيل السريع في بحث اقتصادي بجامعة ييل، والذي ورد أنه حصل على تقدير “ج”. وكثيرًا ما أشاد سميث بوقته في سلاح مشاة البحرية الذي علمه دروسًا قيّمة في القيادة والخدمات اللوجستية، والتي كانت حاسمة في بناء شركة فيديكس.

تلعب فيديكس دورًا رائدًا في دمج التكنولوجيا المتقدمة وتحليلات البيانات في قطاع الخدمات اللوجستية، حيث توقعت ورسمت ملامح “عصر المعلومات” بفعالية قبل وقت طويل من إدراك العديد من الشركات الأخرى لتداعياته.

ابتكرت فيديكس رقم التتبع، فعلى الرغم من شيوعه اليوم، إلا أن فيديكس هي مخترعة رقم تتبع الطرود في أواخر سبعينيات القرن الماضي. بدأ هذا الابتكار في البداية لمراقبة الجودة الداخلية، وسرعان ما أصبح حجر الزاوية في خدمة العملاء، مما أتاح للعملاء رؤية غير مسبوقة لشحناتهم وتتبع مكانها. وكان هذا الإدراك للحاجة إلى المعلومات الفورية أمراً ثوريًا. كما أن الشركة رسخت الاعتماد للتتبع عبر الإنترنت، و كانت فيديكس من أوائل الشركات التي أطلقت موقعًا إلكترونيًا (fedex.com عام ١٩٩٤) سمح للعملاء بتتبع طرودهم عبر الإنترنت. كان ذلك قبل فترة طويلة من النمو الهائل للتجارة الإلكترونية، وأثبت التزامها بتسخير التكنولوجيا لتمكين العملاء وتبسيط العمليات.

أما العمليات القائمة على البيانات و”التوأم الرقمي”، فالشركة تستثمر اليوم بكثافة في استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليلات البيانات المتقدمة لتحسين شبكتها بالكامل. وقد أنشأت فعليًا “توأمًا رقميًا” لشبكتها اللوجستية المادية الواسعة. وهذا يسمح لها بالتنبؤ بالانقطاعات، تستخدم أدوات مثل FedEx Surround® بيانات آنية (بما في ذلك بيانات الطقس وحركة المرور ومسح الطرود) للتنبؤ بالانقطاعات المحتملة والتدخل بشكل استباقي لضمان التسليم في الوقت المناسب، وخاصةً للشحنات الحساسة.

أما تحسين التوجيه والكفاءة، فالشركة رسخت أسلوباً تتعلم فيه الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي باستمرار المسارات وتعدلها، وتخصص الموارد، وتدير المخزون لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والسرعة.

أما الأتمتة والكفاءة الروبوتية، فالشركة تستثمر بكثافة في الروبوتات والأتمتة لمهام مثل فرز الطرود، بل وتجري تجارب على الروبوتات لتحميل وتفريغ الشاحنات، مما يدفع حدود كفاءة المستودعات والمراكز.

محفز “التسليم في الوقت المناسب”، حيث لم تقتصر رؤية فريد سميث على تسليم الطرود فحسب؛ كان الأمر يتعلق بتمكين أسلوب جديد لإدارة الأعمال. من خلال ضمان التسليم الفوري وتوفير تتبع دقيق، أتاحت فيديكس إدارة المخزون “في الوقت المناسب” لعدد لا يحصى من الشركات. هذا يعني أن الشركات لم تعد بحاجة إلى الاحتفاظ بمستودعات ضخمة ومكلفة. أصبح بإمكانها الاعتماد على فيديكس لتوصيل المكونات والمنتجات بدقة عند الحاجة، مما يقلل الهدر ويزيد من المرونة. كان لهذا التحول الجذري في فلسفة سلسلة التوريد تأثير عميق على التصنيع والتجارة العالمية.

ومنذ نشأتها، عززت فيديكس ثقافة تحتضن الابتكار والمخاطرة. كان فريد سميث نفسه شاهدًا على ذلك، حيث تجاوز الحدود باستمرار ورأى حلولًا حيث رأى الآخرون عقبات. هذا الالتزام المستمر بالتقدم التكنولوجي يضمن بقاء فيديكس رائدة في مجال الخدمات اللوجستية سريع التطور.

في جوهرها، لم تقتصر فيديكس على نقل الطرود فحسب؛ بل كانت رائدة في البنية التحتية للمعلومات التي سمحت للطرود (والبيانات المتعلقة بها) بالتحرك بسلاسة وبشكل متوقع، مما أحدث تحولًا في التجارة العالمية.