وفاة لاعب تونسي أضرم النار بنفسه إثر خلاف على كيلو موز

توفي لاعب كرة القدم التونسي نزار العيساوي، أمس الخميس، بعد أن أقدم قبل أيام على إضرام النار في جسده أمام مركز الشرطة في مدينة حفوز بمحافظة القيروان التي تقع على بعد 160 كيلومتراً من العاصمة تونس.

وقال شقيقه ياسين العيساوي إن نزار فارق الحياة في مستشفى الإصابات والحروق البليغة ببن عروس قرب العاصمة تونس، والتي أصبح اسمها مستشفى محمد البوعزيزي، بعدما تأثر بجروح وحروق بليغة في جسده وخاصة في رقبته.

وذكر موقع “التلفزة التونسية” الرسمي، اليوم الجمعة، إنه قبل إقدامه على محاولة الانتحار، يوم الإثنين الماضي، نشر نزار العيساوي مقطع فيديو عبر موقع فيسبوك قال فيه إنه تعرض للظلم من قبل عناصر من منطقة الشرطة لما جاءهم يشتكي بائع الموز الذي قال إنه لم يحترم التسعيرة التي حددتها الدولة.

وظهر نزار العيساوي، الإثنين الماضي، أمام مركز الشرطة وهو في حالة غضب، بعد خلافه مع أحد باعة الخضروات في المدينة حول سعر الموز، وقال “أردت أن ألفت نظر الشرطة إلى أن أحد الباعة خالف القانون، وهو يبيع الموز بعشرة دنانير للكيلوغرام الواحد، فكان جزائي أن اتهموني بالإرهاب وورطوني في قضيّة لا داخل لي فيها”.

وكان العيساوي محاطاً بعدد كبير من الناس منهم على ما يبدو أفراد من عائلته، وقد حاولوا إقناعه بالعدول عن إحراق نفسه، لكنه أصرّ على إضرام النار في جسده، وسط حالة من الصراخ والهلع بين المتجمهرين.

ويبلغ العيساوي من العمر 37 عاماً، وانتمى في آخر تجاربه للنادي اللجمي الذي ينافس في دوري الهواة، وهو مهاجم سابق لعديد من الفرق التونسية منها الاتحاد المنستيري وقرمبالية الرياضية وجريدة توزر.

وتفاعل عدد كبير من التونسيون مع حادثة “العيساوي” وخاصة بعد نبأ وفاته أمس الخميس، ونزل بعض المحتجون إلى الشوارع احتجاجاً على موته.

وتعيد حادثة نزار العيساوي للأذهان حادثة مواطنه الأشهر محمد البوعزيزي؛ الشاب التونسي الذي أضرم النار بنفسه يوم الجمعة 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 أمام مقر ولاية سيدي بوزيد احتجاجاً على مصادرة السلطات البلدية في المدينة لعربة كان يبيع عليها الخضار والفواكه لكسب رزقه، وللتنديد برفض سلطات المحافظة قبول شكوى أراد تقديمها في حق الشرطية فادية حمدي التي صفعته أمام الملأ وقالت له: (بالفرنسية: Dégage)‏ أي ارحل (فأصبحت هذه الكلمة شعاراً لاحتجاجات شعبية مركبة أطاحت بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي

وتوفي البوعزيزي بعد 18 يوماً من إشعاله النار في جسده، وأضرم عشرات الأشخاص النار في أنفسهم في المنطقة العربية لأسباب مشابهة لاحتجاج البوعزيزي الذي نال شهرة واسعة في تلك المرحلة.

نزار العيساوي