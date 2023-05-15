وفاة بطل طاش ما طاش وغشمشم الممثل السعودي فهد الحيان عن 52 عاماً

توفي الممثل السعودي فهد الحيان، الإثنين، عن عمر يناهز 52 عاماً، حسبما أفادت قناة “الإخبارية” السعودية.

وفهد الحيان من مواليد آذار/مارس 1971، وبدأ مسيرته في عدد من الأدوار الثانوية حتى شارك في مسلسل “طاش ما طاش” بدور هزار الذي فتح له أبواب النجومية.

وافتتح الحيان عام 2006 شركة إنتاج، قدم من خلالها مسلسل “غشمشم” الذي حظي فيه بدور البطولة المطلقة، وامتد لـ6 مواسم.

في كانون الأول/ديسمبر 2014، أعلن الفنان السعودي الراحل، اعتزاله التمثيل، بعد مسيرة فنية استمرت لأكثر من 20 عاما، إلا أنه تراجع عن القرار لاحقا وشارك في بعض الأعمال الكوميدية.