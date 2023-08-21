سامر باطر by سامر باطر

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وفاة عربي في تركيا بعد اعتداء سائق سيارة أجرة تركي

سامر باطر by سامر باطر

أشارت تقارير صحفية إلى وفاة مواطن مغربي يوم الجمعة في تركيا إثر حادث مأساوي في شجار وقع بين المغربي المقيم في تركيا وسائق سيارة أجرة في محافظة اسطنبول. ونقلت وسائل إعلامية تركية أن الشجار وقع حين رفض السائق نقل المواطن المغربي إلى وجهته المقصودة، مما أدى إلى اندلاع جدال بينهما.

ونشر تسجيل فيديو من كاميرات المراقبة لحظة خروج السائق من سيارته والاعتداء على المواطن المغربي بالضرب أمام المارة، و سقط المغربي على الأرض ليتعرض لإصابة في الرأس تسببت في نزيف دماغي. تم نقله على الفور إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

ووفق مصادر مطلعة، فإن المغربي البالغ من العمر 57 سنة والمدعو جمال دومان، دخل في جدال حاد مع سائق رفض نقله لمسافة قصيرة، قبل أن يتحول الخلاف إلى شجار وتشابك بالأيدي وإلى ركل ولكم انتهى بمأساة ارتطام رأس الضحية بالأرض.

وأثارت الحادثة المأساوية استياءً كبيرا لدى كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد تداول مقطع فيديو وثقت فيه كاميرات المراقبة للواقعة في شارع لولاية اسطنبول. وبحسب رئيس تمثيلية المغاربة المقيمين في تركيا، أيوب سالم، فإن الضحية، مقيم في تركيا منذ نحو 13 سنة، وقد لقي حتفه بعد الشجار مع سائق التاكسي الذي رفض أولا نقله إلى وجهته، قبل أن ينزل من سيارته وينهال عليه بالضرب “عندما علم أنه أجنبي” وفق تعبيره.

وبينما قالت وسائل إعلام محلية إن الجاني تم احتجازه في “إقامة جبرية” إلى حين استكمال التحقيقات، قالت مصادر من الجالية المغربية في تركيا إن الشرطة أطلقت سراح الجاني على ذمة التحقيق، في الوقت الذي تناشد فيه زوجة الضحية المدعوة فاطمة كريب العدالة لزوجها.

وتتصاعد وتيرة العداء للعرب في تركيا بعد تحريض إعلامي وسياسي من قبل المعارضة التركية.

زوجة الضحية

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...