وفاة طفل لبناني رعباً بسبب تصوير مقطع رعب للسوشيال ميديا

أثارت وفاة الطفل اللبناني محمد حيدر أسطنبولي، قبل يومين، غضباً في لبنان بعد أن كشف تقرير الطب الشرعي سبب وفاته هو الرعب الذي أصابه نتيجة مقلب فيديو مرعب تم تصويره في قلعة مدينة صور جنوب البلاد.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن وفاة الطفل محمد ذو السبعة أعوام جاءت نتيجة توقف مفاجئ في عضلة القلب إثر صدمة عصبية شديدة تعرض لها بسبب المقلب المرعب الذي تعرض له.

وأوضح عم الطفل أن تقرير الطبيب الشرعي أكد أن الطفل قضى نتيجة صدمة عصيبة قوية جداً تعرّض لها.

وكان الطفل، بحسب روايات الأهل والجيران وشهود من المنطقة، يلهو في المنطقة حين ظهر أمامه فجأة مجموعة شبان وشابات كانوا يصورون فيديو مخيف لعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر هؤلاء أمام الطفل فجأة وهم يركضون ويلبسون ثياباً سوداء من رؤوسهم حتى أخمص أقدامهم، بقناعات مخيفة، ومشهرين سيوفاً حديدية.

وما إن شاهد الطفل هذا المشهد حتى ارتعب، وبدأت معه بوادر صدمة عصبية أدت إلى توقف عضلة قلبه.

غضب

هزت الحادثة مدينة صور، وأثارت كثير من الاستنكارات والتساؤلات حول كيفية قيام هؤلاء بالتصوير مستخدمين مثل هذه الأزياء والأسلحة المخيفة دون اتخاذ وسائل الحيطة وتنبيه السكان ومنع دخول الأطفال الى موقع التصوير واخطار الأجهزة المختصة.

توجه حيدر اسطنبولي والد الطفل إلى السلطات وتقدم بشكوى مباشرة بحق المتسببين بوفاة ابنه، إلا أن هذه الحادثة فجرت غضباً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات بحق الفاعلين ليكونوا عبرة لغيرهم، خصوصاً أن تلك المجموعة كانت ترتدي أزياء مخيفة للكبار والصغار على حد سواء.

كما أنهم بدأوا التصوير بمثل هذه الأزياء والأسلحة المخيفة دون اتخاذ وسائل الحيطة وتنبيه السكان ومنع دخول الأطفال إلى المكان، دون إخطار الأجهزة الأمنية والحصول على أذون ترخيص وتصوير، ما تسبب بوفاة الصغير بهذه الطريقة المأساوية.

الصور والفيديو من موقع “يا صور”