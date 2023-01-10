وفاة صلاح السعدني.. شائعة انتشرت نفاها نجله أحمد

نفى الممثل أحمد السعدني خبر وفاة والده الفنان القدير صلاح السعدني التي انتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي.

وقال السعدني الإبن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن والده بخير.

ابويا بخير الحمدلله إن شاء الله تنشل يالي كتبت اشاعه ?? — Ahmed L Saadany (@AhmedLSaadany) January 9, 2023

صلاح السعدني معتكف أو مبتعد؟

يُذكر أن الفنان القدير البالغ من العمر 79 عاماً مبتعد عن الأعمال الفنية منذ فترة طويلة، وكان اخر ظهور له في مسلسل “بيت القاصرات” عام 2013.

ويضم أرشيف السعدني الفني العديد من الأعمال الفنية الكبيرة مثل “ليالي الحلمية”، و”أرابيسك”، و”قصر الشوق”، و”سنوات الحب” وغيرها الكثير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.