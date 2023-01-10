فادي طنّوس by فادي طنّوس

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وفاة صلاح السعدني.. شائعة انتشرت نفاها نجله أحمد

فادي طنّوس by فادي طنّوس
صلاح السعدني

نفى الممثل أحمد السعدني خبر وفاة والده الفنان القدير صلاح السعدني التي انتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي.

وقال السعدني الإبن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن والده بخير.

صلاح السعدني معتكف أو مبتعد؟

يُذكر أن الفنان القدير البالغ من العمر 79 عاماً مبتعد عن الأعمال الفنية منذ فترة طويلة، وكان اخر ظهور له في مسلسل “بيت القاصرات” عام 2013.

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ويضم أرشيف السعدني الفني العديد من الأعمال الفنية الكبيرة مثل “ليالي الحلمية”، و”أرابيسك”، و”قصر الشوق”، و”سنوات الحب” وغيرها الكثير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.

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