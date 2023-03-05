توفيت الفنانة والمطربة المصرية شريفة فاضل، صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز الـ 85 عاماً بعد صراع مع المرض وتعد الراحلة صاحبة إحدى أبرز أغاني شهر رمضان المبارك.

ونعتها الإعلامية المصرية بوسي شلبي عبر فيسبوك “توفيت الى رحمة الله ام البطل الفنانة المرحومة شريفة فاضل. ستقام صلاة الجنازة فى مسجد السيدة نفيسة (في القاهرة) بعد صلاة العصر و الدفن فى مقابر العائلة قبل كوبري السيده عائشه صلاح سالم مقابر الامام الشافعي”.

وفي سبعينيات القرن الماضي خلال حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، توفي ابنها سيد السيد بدير في الحرب، وغنت أغنية “أم البطل”، وحققت نجاحاً كبيراً.

وأسست شريفة فاضل مسرح منوعات شهير في شارع الهرم، وقدمت حفلات غنائية في عديد من البلدان العربية منها تونس ولبنان والكويت.

ومن أبرز أعمالها أفلام “الأب” و”اللعب بالنار” و”وداعا يا غرامي” و”أولادي” و”ليلة رهيبة” و”مفتش المباحث” و”سلوى في مهب الريح ” و”غازية سنباط “و”الحب والثمن” و”تل العقارب” و”سلطانة الطرب”.

من هي شريفة فاضل؟

ولدت شريفة فاضل في القاهرة في العام 1938 باسم فوقية محمود أحمد ندا، وكان لوالدتها دور أساسي في دعمها فنياً في ظل معارضة والدها لخوضها هذا المجال، والتحقت بمعهد التمثيل لكنها لم تكمل دراستها فيه.

وظهرت لأول مرة على الشاشة في فيلم (الأب) عام 1947، وعملت لفترة قصيرة بالإذاعة مع الإعلامي الشهير بابا شارو قبل أن تتزوج من الفنان السيد بدير الذي أخرج لها فيلماً واحداً قبل أن ينفصلا.

وقدم لها الموسيقار محمد الموجي أولى أغنياتها (أمانة ما تسهرني يا بكره) التي كانت ذات طابع عاطفي لكنها تميزت لاحقاً في القالب الشعبي الذي فتح لها أبواب الشهرة.

وتعاونت بشكل وثيق مع الملحن والمغني منير مراد الذي قدم لها مجموعة كبيرة من أنجح أغانيها مثل (حارة السقايين) و(فلاح) و(الشيخ مسعود) و(الليل) و(آه من الصبر) كما تعاونت مع كبار الملحنين أمثال رياض السنباطي وبليغ حمدي وسيد مكاوي ومحمود الشريف.

وفي حقبة السبعينيات قدمت أغنية (أم البطل) من تأليف نبيلة قنديل وألحان علي إسماعيل بعد وفاة ابنها سيد السيد بدير في حرب الاستنزاف التي عقبت حرب أكتوبر 1973.

وأسست مسرح منوعات شهير في شارع الهرم وقدمت حفلات غنائية في العديد من البلدان العربية منها تونس ولبنان والكويت.

وشاركت في عدد من الأفلام السينمائية منها (حارة السقايين) و(سلطانة الطرب) و(تل العقارب) وقدمت بعض المسرحيات الغنائية.

أغنية تم البدر بدري

تعد أغنية “تم البدر بدري” للفنانة شريفة فاضل، إحدى أبرز أغاني وداع شهر رمضان. وكان قد كتبها الشاعر عبد الفتاح مصطفى واصفاً حالة الوداع الحزين التي تتملك المصريين والعرب برحيل شهر رمضان، ولحنها الموسيقار عبد العظيم محمد، وغنتها المطربة شريفة فاضل في بداية مشوارها الفني، وقد أتقنتها في ثلاثة أيام.

وتنازل كل من عبد الفتاح مصطفي وشريفة فاضل عن أجرهما عن الأغنية، وكان 15 جنيهاً لكل منهما إكراما لشهر رمضان المعظم.

وأصبحت أغنية “والله لسه بدرى يا شهر الصيام” من يوم إذاعتها، في ستينيات القرن الماضي، أغنية الأيام الأخيرة من رمضان وتغنى في أواخر الشهر الفضيل.