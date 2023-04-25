أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أن فرقها المختصة أنقذت، بالتعاون مع قيادة مجموعة حرس السواحل “السرب الأول”، 16 شخصاً، إثر انقلاب قارب نزهة على أحد شواطئ المنطقة الشرقية، يوم الجمعة الماضي، فيما توفي آخر إثر الحادثة.



وأوضح العقيد الدكتور علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بإدارة شرطة المنطقة الشرقية في تمام الساعة 3:40 من مساء يوم الجمعة الماضي، يفيد بانقلاب قارب نزهة وسقوط من فيه في البحر.



وأشار العقيد الحمودي، إلى أنه على الفور توجهت جميع الفرق ذات الاختصاص، ومنها فرق الإنقاذ، والإسعاف الوطني، ودوريات الشرطة، وبالتنسيق والتعاون مع قيادة مجموعة حرس السواحل “السرب الأول”، إلى موقع الحادث، وتم انتشال جميع ركاب القارب، فيما أصيب أربعة أشخاص بينهم طفل، نتيجة الحادثة، ونقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتوفي أحدهم وهو من الجنسية الآسيوية ويبلغ من العمر 38 سنة.



وكشفت التحقيقات الأولية، التي قامت بها الشرطة، عن وجود تجاوزات ومخالفات أدت إلى انقلاب القارب، وتمت إحالة المتسببين للجهات المختصة.‏



ودعا مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، شركات قوارب النزهة، إلى الامتثال لإجراءات الأمن والسلامة، والقيادة بحذر، وعدم تجاوز العدد المسموح للركاب، مع وجوب ارتداء سترات النجاة، حفاظاً على سلامة السياح.

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